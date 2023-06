Rána pro Putina. Čína je pro podporu ukrajinských hranic z roku 1991

Čínský velvyslanec u Evropské unie Fu Cchung ve svém rozhovoru pro portál Al Džazíra byl dotázán na to, zda Čína podporuje ukrajinské cíle, konkrétně získání zpět území, která jsou v současnosti okupována Ruskem. Jeho odpověď byla: "Nevidím důvod, proč ne." Tím naznačil, že Čína přikládá kladný význam obnovení ukrajinských hranic, které zahrnují jak oblast Donbasu a zbytku východní Ukrajiny, tak také Krym.

Následně Fu doplnil, že "respektujeme teritoriální integritu všech zemí. Když Čína navázala vztahy s bývalým Sovětským svazem, tak jsme s tím souhlasili. Ale jak jsem řekl, jsou zde i historické otázky, které musí být Ruskem a Ukrajinou projednány a vyřešeny. Za tím si stojíme".

Komentář čínského velvyslance následoval po podnikatelském summitu Evropa-Čína v roce 2023 v Bruselu.

Během rozhovoru pro New York Times v dubnu vyjádřil Fu názor, že Peking neuznává úsilí Moskvy v anexi ukrajinských území, včetně Krymu a Donbasu.

Čínské ministerstvo zahraničí ve středu na své pravidelné tiskové konferenci na dotaz od agentury Reuters, která se ptala na oficiální postoj úřadu k Fuově vyjádření, uvedlo: "Čínský postoj na ukrajinskou krizi je konzistentní a jasný. Věříme, že všechny strany musí spolupracovat na vytvoření podmínek pro politické urovnání krize prostřednictvím dialogu a vyjednávání."

Podle politologa Aleše Karmazina z Metropolitní univerzity Praha se citace čínského diplomata v podstatě shoduje s dlouhodobým postojem Číny. Karmazin poznamenal: "Zní to tak, že by to bylo zásadní, pokud to potvrdí čínská diplomacie z vyšších míst. Velvyslanci totiž občas něco řeknou a občas jim to trochu ujede," dodal.

Vzhledem k tomu, že Ukrajina získala nezávislost na Sovětském svazu v roce 1991, Rusko v roce 2014 anektovalo Krym a podpořilo separatistická povstání v částech Luhansku a Doněcku, které se nacházejí v oblasti Donbas na východní Ukrajině.

Přestože si Rusko nárokovalo poloostrov a prodloužilo svou okupaci na Donbasu, západní mocnosti kroky Moskvy neuznávají.