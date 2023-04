Republikánka Haleyová pochybuje, že se Biden dožije 86. narozenin

Biden (80) je nejstarším prezidentem v dějinách USA. Na konci případného druhého období ve funkci by měl 86 let.

"Oznámil, že v roce 2024 opět kandiduje a jsem přesvědčena, že můžeme všichni jasně a s určitostí říci, že pokud volíte Joea Bidena, tak ve skutečnosti počítáte s prezidentkou (Kamalou) Harrisovou," řekla Haleyová pro stanici Fox News. To, že by se Biden dožil 86 let, považuje za nepravděpodobné.

Nikki Haleyová je bývalou guvernérkou Jižní Karolíny a svou kandidaturu na prezidentskou nominaci oznámila v únoru. V současnosti jí je 51 let.

Mluvčí Bílého domu Andrew Bates vysvětlil, že Bílý dům neodpověděl na Haleyové tvrzení proto, protože se nevyjadřuje přímo k jednotlivým kandidátům v předvolební kampani. Nicméně Bates dodal, že vlastně zapomněl, že Haleyová vůbec kandiduje.

V případě smrti úřadujícího prezidenta USA přebírá prezidentský post viceprezident. Tuto funkci v současnosti zastává Kamala Harrisová.

Podle úterního zveřejněného průzkumu se zhruba polovina amerických demokratických voličů domnívá, že Joe Biden by neměl kandidovat na znovuzvolení v příštích prezidentských volbách.

Prezident Biden včera prohlásil, že i přes svůj pokročilý věk se cítí dobře a varoval Američany před nebezpečím, které pro americkou demokracii představuje Donald Trump.