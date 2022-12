Restaurace zavřené, léky vyprodané. Týden po zrušení omezení vypadá Peking jako v lockdownu

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes vyjádřil naději, že pandemie covidu-19 přestane být příští rok považována za celosvětovou zdravotní nouzi. Podle dalších činitelů WHO se pro to ale musí udělat ještě hodně práce, informovala agentura Reuters.