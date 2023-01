Roskosmos představil plán pro případnou evakuaci Mezinárodní vesmírné stanice

Roskosmos a americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) tento týden oznámily, že k ISS v únoru odstartuje kosmická loď Sojuz MS-23. Podle plánu se má ke stanici na orbitě připojit 22. února a následně zpátky na Zemi dovézt dva ruské kosmonauty Sergeje Prokopjeva a Dmitrije Petelina a jejich amerického kolegu Franka Rubia, které na ISS vynesl tehdy nepoškozený Sojuz MS-22.

Pro případ, že by došlo k mimořádné události a posádku na ISS by bylo potřeba evakuovat dříve, Rubio by se na Zemi vrátil v kosmické lodi Dragon Crew společnosti SpaceX, uvedl Roskosmos. Ta je nyní ke stanici rovněž připojena.

"Pokud bude nutná nouzová evakuace, Rubio se na (lodi Crew Dragon) vrátí na Zemi a kosmonauti Roskosmosu se vrátí na lodi Sojuz MS-22," uvedla ruská agentura. "Návrat dvou kosmonautů místo tří bude bezpečnější, protože pomůže snížit teplotu a vlhkost v kabině Sojuzu MS-22," dodal Roskosmos.

Prokopjevova, Petelinova a Rubiova mise měla skončit letos v březnu. Kvůli poškození Sojuzu se nicméně plánuje její prodloužení o několik měsíců. Loď MS-23, která měla v březnu vynést nové tři členy posádky, odstartuje místo toho v únoru prázdná.

Na ISS jsou momentálně další čtyři lidé - dva astronauti NASA, jedna kosmonautka Roskosmosu a japonský astronaut. K Mezinárodní vesmírné stanici se připojili loni v říjnu, vynesla je loď Crew Dragon - stejná, která má podle nového plánu Roskosmosu v nouzi snést i Rubia.