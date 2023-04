Ruská policie si předvedla žoldnéře, který veřejně promluvil o zločinech na Ukrajině

Azamat Uldarov nedávno popsal, jak na Ukrajině zabíjel děti i další žoldnéře, kteří se odmítali podřídit rozkazům.

Osečkin uvedl, že Uldarova zadrželi pracovníci ministerstva vnitra a odvedli ho na výslech k vyšetřovatelům. U vchodu čekali čtyři příslušníci Wagnerovy skupiny, udeřili Uldarova do obličeje a vyhrožovali mu, že ho za jeho výpovědi o šéfovi Wagnerovy skupiny Jevgenijovi Prigožinovi zabijí. Podle Osečkina se žoldnéři pokoušeli "bránit spravedlnosti a obtěžovat svědka válečných zločinů a oběť". Vyzval ruský stát, aby podnikl kroky k Uldarovově ochraně. Jeho právník se s ním sešel, když byl na policii.

Organizace Gulagu.net 17. dubna zveřejnila rozhovor s Azamatem Uldarovem a Alexejem Savičevem, bývalými vězni, kteří se nechali naverbovat Wagnerovou skupinou do bojů na Ukrajině a dostali milost od ruského prezidenta Vladimira Putina. Popsali zabíjení zajatců i civilistů, včetně dětí, v ukrajinských městech Bachmut a Soledar i dalších žoldnéřů. Oba vypověděli, že žoldnéřům, kteří budou mluvit s novináři, nebo prozradí informace týkající se aktivit v bojových zónách, Wagnerova skupina vyhrožuje smrtí. Meduza upozorňovala, že jejich výpovědi nebyly potvrzeny z jiných zdrojů. Ani jeden z nich neřekl, že lituje zločinů, jichž se dopustili, a Uldarov se nechal slyšet, že by se rád vrátil na frontu a do boje.

V uplynulých hodinách informovala ukrajinská média v čele s agenturou Unian o tom, že lídr Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin měl žoldnéřům nařídit, aby nebrali žádné zajatce a ukrajinské vojáky nemilosrdně zabíjeli.

Prigožin tak podle agentury reagoval na nahrávku, v níž se ukrajinští vojáci údajně dohodli na tom, že zastřelí zraněného a zajatého wagnerovce. Nahrávka se objevila na sociální síti, generální štáb ukrajinské armády její pravost nepotvrdil.

"Stále neznáme jméno našeho chlapce, kterého zastřelili ukrajinští šmejdi. Na bojišti všechny zabijeme. Už žádné zajatce brát nebudeme," řekl zakladatel žoldnéřské skupiny.