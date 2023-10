Ruské jaderné hrozby? Musíme je brát vážně, říká NATO

"Důležité je udržovat politiku jaderného odstrašování NATO, aby se vyrovnalo s rizikem, že Rusko případně sáhne po této zbrani," zdůraznila.

A dodala: "Skutečně nebezpečným scénářem, by bylo použití jaderných zbraní, poprvé za 70 let, ke změně průběhu války a dosažení příznivých výsledků."

Měřeno současnými událostmi, to však podle ní nevypadá pravděpodobně, i když ruské jaderné síly zůstávají stále v nejvyšší pohotovosti.

Pokud Rusko vyhraje válku a zároveň bude hrozit jadernými zbraněmi, byla by to také „nebezpečná lekce“, z níž by mohla těžit Čína nebo Severní Korea, poznamenala.

Coxová, která dříve působila jako ředitelka pro kontrolu zbrojení v Radě národní bezpečnosti USA, byla také dotázána, zda by jaderné zbraně měly být umístěny v jiných zemích v Evropě. Odpověděla, že zatím žádné takové plány neexistují a americké hlavice byly dříve rozmístěny na vhodných místech. Zdůraznila, že NATO samo nemá jediný kus tohoto typu zbraní, zatímco USA, Velká Británie a Francie mají každý své arzenály.

NATO pořádá každý podzim cvičení jaderného odstrašení „Steadfast Noon“. Přesný termín a místo, kde se budou konat, však zatím nebyly oznámeny. Loni se konaly v Belgii, Velké Británii a Severním moři.

Těchto cvičení by se podle Coxové mohlo zúčastnit i Finsko, které bylo do Aliance přijato v dubnu, a to dokonce jako pozorovatel, ale každá země dobrovolně vyjadřuje ochotu se zúčastnit.

Rusko opakovaně naznačovalo Západu možnost použití jaderných zbraní nebo mu připomínalo existenci těchto zbraní. Například na konci srpna Lavrov uvedl, že Spojené státy a spojenci v NATO, kteří podporují Ukrajinu v boji proti Rusku, čelí riziku "situace přímé ozbrojené konfrontace mezi jadernými mocnostmi".

Tato výroky byly interpretovány jako hrozby jaderného použití. V červenci také bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv uvedl, že Moskva bude nucena použít jaderné zbraně, pokud bude ukrajinská protiofenzíva proti ruským jednotkám úspěšná.