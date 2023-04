Ruské legie se na straně Ukrajiny účastní nejtvrdších bojů. Jejich průběh ukazují videa z první ruky

Zpravodajská agentura AP v posledních dnech zveřejnila video, na kterém zpovídá dva Rusy. Ti se před šesti měsíci přidali do bojů na straně Ukrajiny. Zběhli z ruské armády, protože si myslí, že Putinova invaze je špatná. V rozhovoru pro AP používali své přezdívky Zaza a Garrick, jelikož v Rusku mají stále rodiny a obávají se jejich pronásledování a trestání ze strany režimu.

Právě se přehrává: Rozhovor s ruskými bojovníky, kteří válčí na straně Ukrajiny. Rozhovor s ruskými bojovníky, kteří válčí na straně Ukrajiny. Video: YouTube

Bojovník Zaza se obává, že v případě ruského zajetí ho čeká mučení a smrt. „Je to naše země, která nás zradila. Rozpoutáváme válku, aniž bychom se kohokoliv zeptali,“ řekl jeho kolega s přezdívkou Garrick. Ten na otázku moderátorky, jestli je Vladimir Putin válečný zločinec, odpověděl: „Ano, stoprocentně.“

S nespravedlností Putinovy války souhlasí také ruský voják pod přezdívkou Caesar. Připojil se do cizinecké legie a rozhodnutí prý nelituje. „Od prvního dne války mi moje srdce, srdce pravého ruského muže, pravého křesťana, říkalo, ať bráním lid Ukrajiny. Nyní bojujeme ve směru na Bachmut, což je nejžhavější část fronty,“ vylíčil pro server CNN již koncem loňského roku.

„Zabíjím své krajany, ale ze všech se stali kriminálníci. Přišli do cizí země rabovat, zabíjet a ničit. Zabíjejí civilisty, děti a ženy. Musím tomu čelit,“ dodal Caesar. Putinův režim označuje za tyranský. Tvrdí, že během války zastřelil minimálně 15 ruských vojáků. „Jakmile bude Ukrajina svobodná, přinesu svůj meč do Ruska, osvobodit ho od tyranie.“

Brutální záběry z bojů

Caesar bojoval právě u Bachmutu. Město v Doněcké oblasti sužuje krutá bitva už téměř rok. Podle záběrů dostupných na youtubovém účtu Times Radio je město zdevastované. Nasazení vojáků ukazuje také video od Daily Mail, kde ukrajinští obránci házejí granáty směrem k ruskému zákopu. Britský zpravodajský web v něm přiblížil, že v okolí Bachmutu dlouhodobě probíhalo těžké ostřelování mezi dělostřelectvy obou stran. Poukazuje i na rozdíl ve výzbroji jednotlivých ukrajinských vojáků z řad pěchoty – někteří obsluhují zbraně západního typu, jiní mají různé modely ruského útočného samopalu AK.

Nezbývá jim nic jiného než postupovat velmi pomalu. Zatímco do zákopů shazují granáty, všude okolo nich zuří dělostřelecká palba. Napříč videem jsou cenzurované záběry mrtvých těl. Značí to nedávné boje v oblasti pořízení snímku.

Právě se přehrává: Video z bojů u Bachmutu. Video z bojů u Bachmutu. Video: YouTube

Okolí Bachmutu se opravdu proměnilo v bojiště velice podobné těm na západní frontě první světové války. Další ze snímků ukazuje naprosto holé stromy a rozjetou bahnitou půdu, která tvoří nepříjemnou překážku pro tanky a jiná těžká vozidla obou stran. Ukrajinští vojáci na videu sprintují mezi zákopy, zatímco okolo nich zuří palba, zřejmě z útočných pušek.

Obránci na pořízeném snímku, datovaném do března, dokázali obklíčit ruské jednotky a vyzvat je ke kapitulaci. Slíbili jim, že je nezastřelí, pokud rozmontují své barikády a zahodí zbraně. „Svažte si ruce a lehněte na zem, tak jednoduché to je!“ křičel na ně ukrajinský voják přes vysílačku. Ruští vojáci však odmítli složit zbraně a rozpoutali palbu. Ukrajinští vojáci ji opětovali, načež protivníkům do zákopů hodili několik granátů. O několik chvil později jeden z Ukrajinců vypálil raketou naváděný granát. Ruské pozice zlikvidoval a Ukrajinci podle Daily Mail měli pár momentů na odpočinek.

Jiné video zase ukazuje likvidaci ruských jednotek v zákopech za pomoci tanku T-72. Svými životy Rusové zaplatili za předchozí minutí kovové obludy protitankovou střelou. Nahrávku zveřejnila 54. ukrajinská mechanizovaná brigáda, bojující u vesnice Verkhnokamyanske necelých 40 kilometrů severně od Bachmutu. Zákop s ruskými vojáky byl po celou dobu sledován z dronu.