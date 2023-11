Rusko je prý zase blízko dohody s Tureckem ohledně plynu. Putin to říkal už v září

"V současnosti se dohaduje cestovní mapa a turecká delegace se chystá navštívit Petrohrad, aby se seznámila s vypracovanými plány Gazpromu v této oblasti. Jsem přesvědčen, že v nejbližší době bude dosaženo dohod o praktické realizaci tohoto projektu," uvedl Novak v sobotu v televizním vysílání.

Putin tvrdil, že je dohoda s Istanbulem ohledně zemního plynu blízko, už na začátku září, kdy se sešel s tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem v Soči.

Podle TASS oznámil ruský prezident už loni v říjnu, že do Turecka by Moskva mohla posílat všechen plyn, který měly původně odebírat evropské státy přes plynovody Nord Stream. Gazprom před ruskou invazí na sousední Ukrajinu dodával do Evropy až 155 miliard krychlových metrů plynu každý rok.

Turecko k celé záležitosti uvedlo, že potřebná infrastruktura je připravena. Je však potřeba provést nutné změny v legislativě.