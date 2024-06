Rusko lže a podvádí Asiaty. Státy chtějí své občany zpět

"Chci vás ujistit, že indická vláda tuto záležitost bere velmi vážně," uvedl Vinay Kwatra, náměstek indického ministra zahraničí.

Indické ministerstvo zahraničí uvedlo, že spolupracuje s ruskými úřady na repatriaci ostatků dvou Indů, kteří nedávno zemřeli na Ukrajině. Další dva Indové přišli o život v boji na Ukrajině začátkem tohoto roku.

Indie již dříve oznámila, že jedná s Ruskem o návratu svých občanů, kteří byli podle Dillí podvedeni, aby sloužili v ruské armádě. Indická federální vyšetřovací agentura uvedla, že rozbila síť obchodníků s lidmi, kteří lákali lidi do Ruska pod falešnými sliby práce.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se Indie vyhýbá hlasování proti Rusku v OSN a nekritizuje ruského prezidenta Vladimira Putina. Indie považuje Rusko za dlouhodobého spojence, spolupracuje s ním v oblasti obrany, jaderné energie a vesmírného výzkumu, uvádí AP.

Tento týden také Srí Lanka oznámila, že po jednání s Ruskem dostala ujištění, že Moskva přestane verbovat její občany do bojů na Ukrajině. Srílanské úřady uvedly, že jejich občané jsou podváděni a odjíždějí do Ruska pod falešnými sliby vysokých mezd a dalších výhod včetně ruského občanství. Několik Srílančanů údajně již zemřelo v bojích na Ukrajině a jejich rodiny žádají o jejich návrat do vlasti.

Nepál v lednu požádal Rusko o návrat stovek svých občanů, kteří byli naverbováni do bojů na Ukrajině, kde již údajně zemřelo nejméně 14 Nepálců.