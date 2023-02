Rusko má na Ukrajině zřejmě nejvyšší ztráty od začátku války

Severoatlantická aliance má v úmyslu prodloužit mandát svého stávajícího generálního tajemníka Jense Stoltenberga do dubna příštího roku. S odkazem na vysoce postavené diplomaty to dnes uvedl německý list Welt am Sonntag. Stoltenbergův mandát vyprší 30. září, vedení NATO ho již jednou prodloužilo.