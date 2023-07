Rusko může vyhodit do povětří Záporožskou JE, varuje Zelenskyj

Ruská strana se údajně zabývá hledáním vhodného formátu a okamžiku pro provedení výbuchu Záporožské jaderné elektrárny (ZJE). Podle dostupných informací bylo toto zvažováno jako jeden z plánů, který by měl být realizován až poté, co bude ZJE předána Ukrajině, s cílem způsobit výbuch a uvolnit nebezpečné chemikálie do ovzduší.

"Když se dostaneme do elektrárny, MAAE by měla vše jasně a podrobně zkontrolovat a varovat Rusko, že víme o jejich případných plánech, které jsou nebezpečné pro svět," dodal Zelenskyj.

Vysvětluje, že Rusko patrně plánuje způsobit výbuch v jaderné elektrárně, aby zmrazilo válku. Potřebují to, aby posílili svou armádu a vrátili se s válkou na Ukrajinu.

Tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksii Danilov řekl, že v civilizovaném světě bude údajný ruský teroristický útok na okupovanou jadernou elektrárnu Záporoží považován za „použití jaderných zbraní proti civilnímu obyvatelstvu“.