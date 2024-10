Rusko údajně cvičí první severokorejské vojáky pro boj na Ukrajině. NATO o ničem neví

Po setkání ministrů obrany NATO v Bruselu však Rutte zdůraznil, že tato situace se může změnit, pokud by se nové informace potvrdily. Rutte připomněl dlouholeté spojenectví mezi Severní Koreou a Sovětským svazem, které pokračuje i s Ruskem po jeho vzniku.

Vztahy mezi těmito dvěma státy se ještě více posílily od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Soul a Washington již delší dobu tvrdí, že severokorejský vůdce Kim Čong-un posílá Rusku zbraně k podpoře jeho války proti Ukrajině.

„I když Severní Korea není přímo na bojišti, stále pomáhá podporovat ruskou agresivní válku proti Ukrajině všemi možnými způsoby,“ uvedl Rutte. NATO je podle něj v kontaktu se svými partnery, zejména s Jižní Koreou, která se tento týden účastnila rozhovorů v rámci indo-pacifické čtyřky, kam patří i Austrálie, Japonsko a Nový Zéland.

Rutte reagoval na tvrzení jihokorejské tajné služby, která oznámila, že Severní Korea se rozhodla vyslat jednotky na podporu ruské armády. Podle jihokorejských informací je již na ruském Dálném východě přítomno 1500 příslušníků speciálních severokorejských oddílů, kteří tam procházejí výcvikem. Tajná služba také zveřejnila družicové snímky na podporu těchto tvrzení a odhadla, že Severní Korea by mohla vyslat až 12 000 vojáků na pomoc Rusku ve válce.

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov v pátek uvedl, že na východě Ruska je aktuálně cvičeno 11 000 severokorejských vojáků, kteří by měli být nasazeni na Ukrajinu 1. listopadu. Podle Budanova budou tito vojáci používat ruskou vojenskou techniku a munici. První skupina 2600 vojáků by měla být nasazena do Kurské oblasti na západě Ruska, kterou částečně obsadily ukrajinské síly.

Jižní Korea označila vyslání severokorejských jednotek do Ruska za vážnou hrozbu pro mezinárodní bezpečnost a uvedla, že bude reagovat všemi dostupnými prostředky, aby tuto situaci řešila.

Kreml popřel, že by severokorejští vojáci byli zapojeni do války na Ukrajině. Nicméně vzrůstající blízkost mezi Severní Koreou a Ruskem je patrná. Od loňského summitu na ruském Dálném východě se vztahy mezi oběma zeměmi dostaly na novou úroveň, kdy byla v červnu podepsána dohoda o strategickém partnerství, zahrnující i vzájemný obranný pakt.

Představitelé Jižní Koreje a Spojených států již dříve obvinili Severní Koreu z dodávek balistických raket a munice Rusku. Tato tvrzení však byla popřena jak Pchjongjangem, tak Moskvou. Vzrůstající vojenská spolupráce mezi oběma zeměmi je však stále sledována s velkým znepokojením.