Rusko v krizi? Ruští vojáci hlásí rodinám těžké ztráty, strach a málo munice

Ruští vojáci si svým blízkým stěžují na těžké ztráty i na nedostatečnou výzbroj a podporu ze strany vlastního velení.

"Z druhého praporu nezbylo nic. Rozemleli ho na prach. Naši nedokázali zvednout ani třístovku, zbyly z nich jen dvě stovky," poznamenal otřesený Maxim ke svému parťákovi a konstatoval ztrátu pravděpodobně stovky mužů, z nichž se prapor obvykle skládá.



V uvedeném prohlášení voják používá termín "load 200," což je v rámci ruské armády dobře známý výraz. Tato kódová fráze se používá k označení padlých vojáků, zatímco číslo 300 se používá pro označení raněných. Tato kryptická šifra má svůj původ v historii ruské armády, kdy byla používána jako kódové označení pro zinkové rakve, které byly používány k přepravě tisíců ruských vojáků, kteří se vraceli domů z válečných konfliktů.

Námi zmíněný Andrej telefonicky 12. července přirovnal nápor k nejhorším okamžikům německé invaze do Sovětského svazu. Jeho popis žalostného stavu výzbroje částí ruské armády připomíná řadu dřívějších svědectví okupantů. "Nemáme žádnou munici, nic. Ale přesto nám říkají, abychom šli bojovat. Co máme do pr*ele používat? Máme snad místo bajonetů používat prsty?" ptá se.

Uvedený rozhovor představuje jen krátký výňatek z celkem 17 telefonátů, které byly zachyceny během prvních dvou týdnů v červenci. Tato komunikace pochází od ruských vojáků, kteří se angažují v bojích na jižním a východním území Ukrajiny. Zachycení těchto hovorů bylo dílem Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU), hlavní zpravodajské agentury Ukrajiny.

Alexej je další ruský voják, který popsal své matce drastickou realitu války. "Je jich hodně. Jsou roztrhaní na kusy. Leží tam, některé z nich ani nemůžeme dostat ven. Už shnili a sežrali je červi," odpověděl matce na otázku, zda mají mnoho mrtvých.

"Představte si, že je poslali na frontu bez vybavení, bez ničeho. Se samopaly a čtyřmi zásobníky proti dělostřelectvu. Ženy a matky už poslaly videoprosbu i Putinovi a Šojguovi. Ptaly se jich, co se děje," poznamenal Alexej, kterého úřady mobilizovaly koncem září loňského roku.

Alexej, nacházející se v zákopech u města Rubizhne v Luhanské oblasti, popsal situaci jako vyvolání paniky na první linii. "Bůh ví, proč se to děje. Náš velitel je totálně rozhozený. Dostává zprávy o těžkých ztrátách a trestá ty, kdo je hlásí, aby se informace nedostaly k Putinovi. Všechno se ututlává. Všechno se tají, k Putinovi se to nedostane, všichni se bojí. Kdo se to pokusí nahlásit, je okamžitě potrestán a poslán na frontu," popsal praktiky armády.

Dále Alexej upozornil na nesplněné sliby ruského prezidenta. "Posílají mobilizované vojáky na frontu, i když Putin řekl, že je tam posílat nebudou. Generálům je to nakonec stejně jedno. Pořád dostávají prémie a na lidi kašlou, i kdyby měli všichni zemřít."

I přesto, že Rusko částečně zastavilo ukrajinskou vojenskou kampaň a získalo několik malých územních zisků, vojáci na ruské straně si stěžují na velké ztráty, nedostatek munice, špatný výcvik, a nízkou morálku. Jak Rusko, tak Ukrajina tají své ztráty jako státní tajemství. Ukrajina čelí rozsáhlým ruským minovým polím a dobře připraveným obranným liniím, což brání jejímu úsilí o znovuzískání území. Frontová linie zůstává téměř nepohnuta, což vyvolává frustraci v Kyjevě.

Agentura Reuters nebyla schopna určit, jak reprezentativní jsou zachycené informace o podmínkách v ruských ozbrojených silách. Ukrajinský zpravodajský zdroj uvedl, že ilustrovali výzvy, kterým čelí ruští vojáci, ale neupřesnili, jak byly nahrávky vybírány.