Rusko vyhodilo do vzduchu Kachovskou přehradu, řekl Kyjev. Začala evakuace

Video protržené hráze zveřejnil poradce administrativy ukrajinského prezidenta Tymofiy Mylovanov na twitteru. „Přehrada Nová Kachovna na Dněpru už není. Potvrdily to nyní ukrajinské zprávy. Ukrajina uvádí, že přehradu vyhodili do povětří Rusové. Rusové popírají, že by přehradu do povětří vyhodili. Pokud je to pravda, budou umírat lidé a jedná se o válečný zločin,“ napsal.

O zničení přehrady informoval prostřednictvím twitteru také poradce ukrajinského resortu zahraničí Anton Gerashchenko. Prezident Volodymyr Zelenskyj podle něj svolá mimořádné zasedání Rady národní bezpečnosti Ukrajiny kvůli výbuchu hráze. „Kachovská vodní elektrárna je spodním a posledním stupněm dněperských vodních elektráren, která se nachází pět kilometrů od města Nová Kachovka v Chersonské oblasti. Její zničení může vést k úmrtí milionů lidí,“ popsal Cherashchenko.

Stanice CNN informovala, že policisté a záchranáři v oblasti jsou ve stavu pohotovosti, aby evakuovali civilisty z potenciálních záplavových oblastí. Ministerstvo vnitra vyzvalo všechny, kdo se nacházejí v „nebezpečné zóně“, k vypnutí všech elektrických spotřebičů, a aby si vzali doklady a nejnutnější věci a postarali se o své blízké a domácí zvířata.

Jeden z nejvyšších představitelů Ukrajiny, vedoucí Zelenského prezidentské kanceláře Andrij Jermak, označil zničení přehrady Nová Kachovka za „ekocidu“. „Rusové budou zodpovědní za možné odebrání pitné vody pro lidi na jihu Chersonské oblasti a na Krymu, možné zničení některých osad a biosféry. Je to ekocida. Bezpečnost lidí je dnes prioritou. Musíme zajistit, aby byl nepřítel potrestán na mezinárodní úrovni,“ varoval.