Rusko začalo přehodnocovat svou jadernou doktrínu

Předseda obranného výboru ruské Státní dumy Andrej Kartapolov v neděli uvedl, že Rusko by mohlo zkrátit lhůtu pro rozhodování o použití jaderných zbraní, pokud by Moskva usoudila, že se hrozba pro zemi stupňuje.

Válka na Ukrajině vyvolala největší spor mezi Ruskem a Západem od dob kubánské krize v roce 1962, píše Reuters. Putin už v květnu prohlásil, že Rusko by mohlo změnit oficiální jadernou doktrínu, která stanoví podmínky použití těchto zbraní.

Podle serveru BBC už ruský prezident Vladimir Putin před týdnem prohlásil, že Rusko bude pokračovat v rozvoji svého jaderného arzenálu jako prostředku odstrašení a poskytne svým vojákům na Ukrajině nejmodernější zbraně a drony.

Putin hovořil o jaderných zbraních během ceremonie v Kremlu, které se zúčastnili absolventi vojenských, policejních a zpravodajských akademií.

"Plánujeme dále rozvíjet jadernou triádu jako záruku strategického odstrašení a udržení rovnováhy sil ve světě," uvedl ruský prezident. Jaderná triáda odkazuje na ruské jaderné zbraně odpalované ze země, vzduchu a moře.

Ve čtvrtek Putin zopakoval, že zvažuje revizi ruské doktríny o používání jaderných zbraní.

Současná ruská jaderná doktrína mluví o tom, že je možné jaderné zbraně použít pouze v případě jaderného útoku na Rusko anebo v případě útoku konvenčními zbraněmi, který by ohrožoval samotnou existenci země.

Putin před dvěma týdny na petrohradském ekonomickém fóru uvedl, že jaderné zbraně nejsou potřeba k vyřešení války na Ukrajině. Konkrétně řekl, že nevidí důvod k použití zbraní hromadného ničení, proto vyzval, aby se o tom nediskutovalo. Už tehdy ale nevyloučil změnu ruské jaderné doktríny.

"Použití (jaderných zbraní) je možné ve výjimečném případě - v případě hrozby pro suverenitu a územní celistvost země. Nemyslím si, že taková věc nastane. Není to potřebné," řekl Putin na konferenci.

Ruský prezident označil jadernou doktrínu za živý nástroj. "A my pozorně sledujeme, co se ve světě kolem nás děje, a nevylučujeme nějaké změny této doktríny. To se týká i testování jaderných zbraní," podotkl s tím, že v případě nutnosti by mohlo dojít i k jadernému testu.

Rusko a Spojené státy vlastní přibližně 90 procent všech jaderných zbraní na světě a Rusko podle expertů disponuje největšími zásobami jaderných zbraní – má více než 5500 jaderných hlavic.