Rusko zaútočilo na Kyjev řízenými střelami vypálenými z bombardérů

"Viděli jsme odpálení řízených střel Kh-101 a Kh-555 z devíti strategických letounů Tu-95. Rozdělily se do několika skupin a odpálily rakety. Zatím bylo odpáleno 19 střel s plochou dráhou letu. A z reakce protivzdušné obrany máme dobrý výsledek, protože bylo zničeno 14 střel," informoval v pátek mluvčí ukrajinských vzdušných sil Jurij Ihnat.

Ruské řízené střely určené zejména k ničení pozemních cílů, které mířily na místní civilní infrastrukturu, byly podle mluvčího sestřeleny nad Kyjevskou i Dnipropetrovskou oblastí. Rakety vypálené na ukrajinskou metropoli tak nezasáhly stanovené cíle.

Podle ukrajinského premiéra Denyse Šmyhale si nejnovější vlna nočních útoků vyžádala nejméně dva mrtvé a sedm zraněných v Dnipropetrovské i Charkovské oblasti. Místní úřady hlásily raketový útok i na samotné město Charkov, kde došlo k poškození obytných budov.

Ukrajina se obává, že Rusko začne během zimy opět masivně útočit na její energetickou a další infrastrukturu .Ukrajina už ve čtvrtek vyzvala své obyvatele, aby šetřili elektrickou energii poté, co Rusko zaútočilo na elektrárnu v blízkosti frontové linie.

"(Ve čtvrtek) odpoledne nepřítel zaútočil na jednu z tepelných elektráren v oblasti frontové linie. V důsledku ostřelování bylo zařízení vážně poškozeno," uvedlo ukrajinské ministerstvo energetiky.

Podle ministerstva dva energetické bloky přestaly fungovat, což vedlo k "dočasnému nedostatku elektrické energie" v rozvodné síti. Neupřesnilo však, která elektrárna byla zasažena.

"Ukrajinská vláda a energetický průmysl vyzývají všechny, aby snížili spotřebu elektrické energie, zejména od 9:00 do 19:00," napsal ukrajinský premiér Denys Šmyhal na sociální síti.

K nedostatku energie podle něj přispěly také nižší teploty, havarijní opravy a nedostatek solární energie. Uvedl to server Ukrajinska pravda.

To, že Ukrajina musí být připravena na možnost, že ruská armáda v zimním období opět začne se systematickými dronovými nebo raketovými útoky na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, uvedl ve svém videoproslovu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v polovině listopadu.

Opakované útoky ruské armády na ukrajinskou energetickou síť loni způsobily, že tisíce lidí na Ukrajině zůstaly během zimních měsíců bez dodávek tepla a elektřiny.

"Musíme být připraveni na možnost, že nepřítel může zvýšit počet útoků bezpilotních letadel nebo raket na naši infrastrukturu," zdůraznil Zelenskyj.

Dodal, že veškerá pozornost by se měla soustředit na obranu a na to, co může Ukrajina udělat, aby svým občanům usnadnila přežití nadcházející zimy a posílila schopnosti jednotek ukrajinské armády.

Zelenskyj také uvedl, že štít protivzdušné obrany Ukrajiny je už nyní silnější než loni. Ukrajina totiž od Západu získala systémy protivzdušné obrany, včetně systémů Patriot. Zelenskyj ale podotkl, že tyto systémy nedokážou ochránit celé území Ukrajiny, přičemž současně ujistil, že ukrajinské vedení pracuje na tom, aby "to bylo ještě lepší".

Podle údajů amerického Centra strategických a mezinárodních studií (CSIS) stojí nová baterie Patriotu zhruba 1,1 miliardy dolarů (asi milion eur).

První systém Patriot Německo poslalo Ukrajině v dubnu, kdy tak učinily i Nizozemsko a Spojené státy. Jeden z těchto velmi ceněných obranných systémů byl v květnu v Kyjevě poškozen při ruských útocích.

Patriot je pokročilý systém protivzdušné obrany, který byl vyvinut a vyráběn společností Raytheon. Byl poprvé nasazen v roce 1984 a od té doby se stal jedním z nejrozšířenějších systémů protivzdušné obrany na světě.

Patriot je navržen jako obranný systém s primárním cílem ochrany proti balistickým střelám a vzdušným hrozbám, včetně letadel, střel a bezpilotních prostředků. Patriot je schopen sledovat a identifikovat hrozby, vyhodnotit jejich trajektorii a předvídat místo dopadu. Pokud je vyhodnocena hrozba, systém odpovídá odpálením raketových střel na tyto cíle.

Patriot byl nasazen v mnoha zemích po celém světě a hrál klíčovou roli při obraně před leteckými hrozbami. Byl využíván například během války v Zálivu, války v Iráku a války v Afghánistánu.