Rusové na Ukrajině? Pentagon hodnotí invazi jako masivní strategický neúspěch

"Putin neuspěl," řekl Kahl novinářům v rámci akce pořádané Univerzitou George Washingtona v hlavním městě Spojených států. "Rusko z této války odejde slabší, než jaké do ní vstupovalo," dodal náměstek. Moskva podle něj od začátku války přišla o desítky tisíc vojáků, což je podstatně více, než ztráty, které Sovětský svaz utrpěl při své kampani v Afghánistánu. V důsledku konfliktu z let 1979 až 1989 zahynulo podle oficiálních záznamů na 15.000 sovětských vojáků.

Moskva o svých ztrátách oficiálně informovala jen třikrát, nejprve na začátku a na konci března, kdy přiznala 498, respektive 1351 zabitých vojáků. Na konci září v souvislosti s vyhlášením částečné mobilizace v Rusku tamní ministr obrany Sergej Šojgu připustil, že celkem na Ukrajině zahynulo 5937 ruských vojáků. Ukrajinská armáda tvrdí, že Rusko přišlo zhruba o 78.000 lidí. Podobná prohlášení stran konfliktu nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

"Celá ruská armáda přišla pravděpodobně o polovinu hlavních bojových tanků. (...) Na Ukrajině do konfliktu zabředlo více než 80 procent ruských pozemních sil. Na Ukrajině spotřebovali většinu své přesně naváděné munice a kvůli sankcím a kontrole vývozu pro ně bude velmi obtížné obnovit armádu tak, jak vypadala před válkou," řekl Kahl na adresu Moskvy.

Rozsáhlé ofenzivy na obou stranách podle Kahla v následujících měsících zkomplikuje příchod zimy, kdy se intenzita bojů sníží. To podle náměstka může být možností dosáhnout diplomatického urovnání. "Nezastáváme pozici, ze které bychom Ukrajince tlačili do vyjednávání, pokud nejsou připraveni," dodal Kahl. List The Washington Post v sobotu napsal, že americká administrativa soukromě vybízí představitele Ukrajiny, aby dali najevo ochotu obnovit mírové rozhovory s Ruskem.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvedl, že jednat bude možné za podmínek obnovení územní celistvosti Ukrajiny, kompenzace škod a potrestání zodpovědných ruských činitelů. Tyto podmínky jsou pro Moskvu podle dřívějších vyjádření pravděpodobně nepřijatelné.