Scholz se staví zdrženlivě k další pomoci Ukrajině. Rakety Taurus slíbit nechce

Bezpečnostní rozhovory o Ukrajině, které minulý víkend pořádala Saúdská Arábie, byly velmi důležité, měly by však být jen začátkem, řekl Scholz v každoročním "letním interview" pro německou veřejnoprávní televizi ZDF.

Kancléř zhodnotil jako mimořádně důležitou přítomnost Číny, která se nezúčastnila předchozího mezinárodního summitu v červnu v Kodani. "Proto dává smysl pokračovat v těchto rozhovorech, protože zcela konkrétně zvyšují tlak na Rusko, aby si uvědomilo, že se vydalo špatnou cestou a musí stáhnout své vojáky a že mír je možný,“ uvedl Scholz.

Na otázku, zda by Berlín mohl souhlasit s dodávkou řízených střel Taurus Kyjevu přímou odpověď nedal, zdůraznil, že jeho vláda bude vždy pečlivě zkoumat každé jednotlivé rozhodnutí, aby zjistila, co je možné, co dává smysl a jak může Německo přispět.

Ukrajina ale pokračuje v tlaku na německou vládu, aby Kyjevu dodala rakety Taurus s delším doletem 500 kilometrů. Tlak se zvýšil i ze strany politiků v samotném Německu, a to z řad opozice i vládní koalice. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba tvrdí, že je potřebují na záchranu životů a rychlejší opětovné dobytí ukrajinského území.

Ve svém příspěvku na sociální síti X Kuleba označil rakety dlouhého doletu za "rozhodující" a dodal, že Ukrajina požádala obě zmíněné země, aby je dodaly "co nejdříve". Ujistil při tom Berlín a Washington, že rakety "budou použity pouze v rámci hranic. Současně však upozornil, že "čím delší je dostřel, tím kratší je válka."

Ukrajina má zájem získat od Německa řízené střely s plochou dráhou letu Taurus, které mají dolet až 500 kilometrů, a o podobný zbraňový systém, taktické balistické rakety ATACMS, Kyjev žádá Spojené státy. ATACMS jsou vojenské rakety středního dosahu vyvinuté a vyráběné společností Lockheed Martin určené k přesnému zasahování cílů na střední vzdálenosti. ATACMS je schopna účinně ničit pozemní, námořní i vzdušné cíle.

Ukrajina potřebuje tyto zbraně k likvidaci ruských základen a zásobovacích linek daleko za frontou. Německá vláda se však obává, že dojde i k útokům na ruské území. Přesto v současné době jedná s britskou zbrojovkou MBDA ohledně možného dodání řízených střel Taurus Ukrajin.

Tuto informaci potvrdil bezpečnostní zdroj německému magazínu Der Spiegel. Střely mají schopnost ploché dráhy letu, jsou odpalovány z letadel a dokážou velmi přesně zaměřit svůj cíl. Vyrábí je britská zbrojovka MBDA a podobají se střelám Storm Shadow téže firmy, které Ukrajina již používá v bojových operacích.

Ministerstvo obrany požádalo firmu MBDA, aby do střel Taurus integrovala omezení pro programování cílů. Německý kancléř Olaf Scholz se údajně snaží technickými úpravami zajistit, že Ukrajina nebude moci pomocí těchto střel útočit na ruské území. Zdroje ze zbrojního průmyslu naznačily, že tato technická úprava je proveditelná, ale bude vyžadovat několik týdnů.