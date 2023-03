Si Ťin-pching je v Moskvě. S Putinem bude jednat o Ukrajině

Elektronické daňové přiznání, které musí od letoška podávat všichni živnostníci s datovou schránkou zřízenou ze zákona, nemůže být pouze naskenovaný papírový formulář. Dnes na to upozornila Finanční správa. Termín pro podání elektronického daňového přiznání je do 2. května. V listinné podobě ho lidé musí odevzdat do 3. dubna.