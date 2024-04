Sikorski: Nečekejte, že Trump bude podporovat Rusko. Putin by se choval jako Hitler

Rostou obavy v mezinárodním prostoru, že republikán Trump je pod vlivem ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého označil za "geniálního" a "důvtipného" kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Trumpovy obstrukce při schvalování pomoci Kyjevu Kongresem tuto teorii ještě posílilo. Píše deník Politico.

Sikorski však naznačil, že situace není tak jednoznačná. Polsko zahajuje širší diplomatický tlak, aby se pokusilo přesvědčit Trumpa ohledně nebezpečí jeho úhlavního nepřítele Putina.

„Donald Trump měl pravdu, když na nás všechny v Evropě naléhal, abychom utráceli více na obranu,“ řekl Sikorski v rozhovoru pro Axel Springer. A dodal, že Trump také poslal Ukrajině protitankové střely „před válkou, když ostatní nedělali nic“.

Polsko je největším spojencem Spojených států ve východní Evropě a pro tuto zemi ruský postup na Ukrajině znamená, že jakékoli oslabení závazku USA vůči NATO představuje jeho existenční hrozbu. Proto Varšava bude lobbovat o Trumpa před skutečným potenciálním návratem do Bílého domu. Trump totiž vyhrožuje, že nebude bránit evropské země, které na obranu nevynakládají dostatek prostředků.

Polský postoj k výdajům na obranu je však pro Trumpa velmi pozitivní. Varšava vynakládá přibližně 4 procenta svého hrubého domácího produktu na obranu, což je dvojnásobek cíle NATO a vyzývá alianci, aby svůj cíl zvýšila na 3 procenta.

První signály naznačují, že úsilí Polska může ovlivnit Trumpovo rozhodování. Po setkání s prezidentem Andzejem Dudou v New Yorku na začátku tohoto měsíce Trump zdůraznil důležitost „přežití a síly“ Ukrajiny pro USA a vyjádřil se, že stojí „při Polsku“.

Sikorski také poznamenal, že Trumpovo nevznesení námitky proti balíčku pomoci Ukrajině ve výši 60 miliard dolarů naznačuje změnu jeho postoje k této záležitosti.

Polsko v hledáčku Putina

Sikorski připomněl, že ruská hrozba Polsku vždy byla a opět je velmi reálná.

„Rusko za 500 let naší historie zaútočilo na Polsko mnohokrát,“ řekl Sikorski a dodal, že „by se vůbec nedivil“, kdyby se to stalo znovu.

Přestože je Sikorski přesvědčen, že Rusko prohraje válku s NATO, protože Západ považuje za „mnohem mocnější než Rusko“, varoval, že „neměli bychom předpokládat, že věci půjdou podle nás“.

Poznamenal, že ruská armáda bude moci k dalšímu dobývání získat pouze Ukrajinu.

"Máme na výběr: Buď mít poraženou ruskou armádu za hranicemi Ukrajiny, nebo vítěznou ruskou armádu na hranicích Polska. A Putin by pak udělal to, co Hitler udělal Československu, vzal by průmysl a lid Ukrajiny a mobilizoval by je, aby šli dále,“ řekl Sikorski.