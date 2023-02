Škodí nejen tabák, ale i alkohol. Irsko chce na lahvích stejné nálepky jako na cigaretách

Server Euractiv v této souvislosti napsal, že irskou vládu potěšilo i "poněkud překvapilo", že Evropská komise nemá připomínky k návrhu irské legislativy stran varovných etiket pro alkohol. Některé členské země, proslulé vinařstvím, se přitom snaží irskou vládu od tohoto kroku odradit, protože to podle nich poškodí jednotný unijní trh.

Několik členských zemí EU, v čele s Itálií, Francií a Španělskem, podle serveru Euractiv v pondělí na zasedání ministrů zemědělství proti irskému plánu opět protestovalo. Každá taková národní regulace totiž může narušit jednotný trh, jelikož vytváří různá tržní pravidla a požadavky pro firmy v daném odvětví. Podle agentury ANSA je proti irskému návrhu varovných nálepek také Řecko, Portugalsko či Chorvatsko.

"Je jasné, že to, co děláme, určitým způsobem narušuje jednotný trh," připustila ve středu Claire Gordonová z irského ministerstva zdravotnictví. "Jsme velmi rádi a opravdu poněkud překvapeni - poněkud překvapeni je slabý výraz - že naše návrhy prošly úspěšně hodnotícím procesem v EU," dodala Gordonová, která souhlas z Bruselu označila za další důležitý krok k přijetí pravidel v Irsku. Gordonová doufá, že nová irská legislativa by mohla být spuštěna do dvou či tří měsíců.

Irsko nicméně musí o svém záměru také informovat Světovou obchodní organizaci (WTO), protože systém nálepek by mohl být považován za překážku mezinárodního obchodu.

Pokud irská legislativa vstoupí v platnost, budou na lahvích alkoholu prodávaného v Irsku tři varování: jedno obecné informující o rizicích větší konzumace alkoholu, druhé varující před jeho užíváním těhotné ženy a třetí informující o souvislosti alkoholu s rakovinou jater.

Důrazně proti se tento týden postavil například italský ministr zemědělství Francesco Lollobrigida. "Nebráníme žádnou lobby, chráníme pracovní trh a ekonomiku, ale také národní kulturu," řekl Lollobrigida s tím, že víno by se mělo v tomto ohledu posuzovat samostatně. Souhlasí, že přemíra alkoholu má škodlivé účinky. Dodává ale také, že mnozí experti hovoří též o pozitivních účincích vína, není-li konzumováno ve velkém množství. Ministr Lollobrigida také zdůraznil, že víno má menší procento alkoholu než destiláty a že obsahuje například i zdraví prospěšné třísloviny.