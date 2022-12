Slováci chovají ze zemí V4 největší averzi k uprchlíkům z Ukrajiny, ukázal průzkum

Jmenování nového předsedy Ústavního soudu (ÚS) prezidentem Milošem Zemanem by vyvolalo spory a znamenalo by problém. V prohlášení, které dnes poskytl ČTK úřad vlády, to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Za nejlepší by považoval nechat výběr na prezidentovi, který získá mandát v lednových volbách. Fiala věří tomu, že k tomuto postupu se přikloní i Zeman.