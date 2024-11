Nemám vůbec strach. Trump bude problém, ale pro zločince, říkají migranti v USA

Pro mnoho migrantů je nástup nové administrativy Donalda Trumpa důvodem k obavám. Trump během své kampaně opakovaně sliboval masové deportace a striktní prosazování imigračních zákonů. Migranti jako Gabriela však věří, že na ně tyto sliby nedopadnou. „Nemám vůbec strach,“ říká. „To je problém pro zločince. Platím daně a pracuji.“

Přesto tento problém zůstává horkým tématem v komunitách migrantů. Na sociálních sítích, v WhatsApp skupinách a při osobních setkáních se často debatuje o tom, jaký bude mít nová politika dopad.

Přesné detaily Trumpových plánů na prosazování imigračních zákonů zůstávají nejasné. Jeho „hranční car“ Tom Homan uvedl, že prioritou budou migranti považovaní za hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek. Homan zároveň naznačil, že by se mohly vrátit razie na pracovištích, což byla praxe, kterou administrace Joea Bidena ukončila.

Podle experta Aarona Reichlina-Melnicka z American Immigration Council lze očekávat nárůst tzv. „kolaterálních zatčení“. Během razií mohou být zatčeni i ti, kdo nebyli původním cílem, například spolubydlící nelegálních migrantů s trestním rejstříkem.

Deportace nejsou v USA ničím novým. Za administrace Baracka Obamy bylo deportováno přibližně tři miliony lidí, přičemž důraz byl kladen na deportace jednotlivců z příhraničních oblastí. Administrativa Joea Bidena deportovala více než 1,5 milionu lidí, často v rámci opatření během pandemie COVID-19.

Trumpovy plány však slibují mnohem širší záběr, včetně operací hluboko v americkém vnitrozemí. Spekuluje se i o zapojení Národní gardy a vojenských letadel k provádění deportací.

Mnozí migranti se obávají nejhoršího. Například Eric Bautista, třicetiletý učitel z Kalifornie a „Dreamer“, který byl do USA přivezen jako dítě, popisuje svou situaci jako plnou nejistoty. „Je to jako návrat vlny nativismu, o kterém učím své studenty,“ říká Bautista, který vzpomíná na historii přistěhovalců v USA, často čelících xenofobii.

Stejně jako mnoho dalších nevidí Bautista jasnou cestu vpřed. Obává se, že by mohl být jedním z těch, kdo se stanou obětí razií, přestože žije spořádaným životem a přispívá ke společnosti.

Někteří migranti však v Trumpově administrativě vidí potenciál ke zlepšení. Carlos, nelegální migrant z Mexika žijící v New Yorku, věří, že Trumpova politika může oživit ekonomiku, což by přineslo více pracovních příležitostí. „Strach nic nevyřeší,“ říká. „Nejlepší, co můžeme udělat, je vyhýbat se problémům a neporušovat zákony.“