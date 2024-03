Slovenského prezidenta volí stoletá dáma, vězni i (ne)cestující na zastávce

Například agentura TASR informovala o kuriózní volební místnosti v obci Látky, která leží v Banskobystrickém kraji. Konkrétně v místní části Blažková Jáma je volební místnost zřízena v budově autobusové zastávky, kde je malá společenská místnost. Volby v ní jsou už delší tradicí, nejde tedy o žádný nedostatek budov, kde volební místnost může být zřízena.

Zapsaných mají 106 voličů, jak potvrdil člen tamní volební komise Martin Kret. „Záleží na tom, jestli lidé šli do obchodu, otevřený byl do 11:00. Když se vracela rodina z nákupu, přišli volit spolu. Když byly v minulosti volby, někteří přišli se záměrem, že chtějí volit v budově autobusové zastávky, protože to ještě nezažili,“ vylíčil komisař.

Autobusová zastávka je poctivě připojena na internet. „Máme tu počítač a internet, prostřednictvím kterých budeme posílat výsledky voleb. Jsme z oblasti folklóru, pouštíme si proto lidové písničky a povídáme si,“ dodal Kret.

Voliči si na volební místnost nestěžují. „Chodím k urnám pravidelně. Tato volební místnost je neobvyklá a malá. Nám to ale stačí, když nás tu je málo,“ řekla například volička Milena Bahledová.

Ve 101 letech ještě nevynechala volby

Agentura zveřejnila také příběh Méty Eleonóry Zacharové, které je už 101 let a podle svých slov nikdy nevynechala žádné volby. „Chodím volit, protože tu žiju a chci, abychom se měli lépe. Od té doby, co žiju ve Svitu, jsem ani jednou volby nevynechala. Od začátku jsem byla přesvědčená o svém kandidátovi, sleduji, co se děje, a myslím si, že jsem volila dobře,“ shrnula důchodkyně.

Spokojená s politickou situací na Slovensku není, za nejlepšího prezidenta dosud považuje Rudolfa Schustera. „Současná politika je pod úroveň a je třeba to změnit. Slovensko potřebuje inteligentní lidí, kteří politice rozumí,“ míní Zacharová.

Předseda tamní volební komise Štefan Vartovník byl překvapený, že 101letá žena přišla pěšky. „K jedné 95leté paní máme přijít domů s přenosnou urnou. Paní Zacharová nás velmi překvapila, že přišla pěšky. Ale my ji známe jako vitální paní,“ řekl.

Vězni chtějí volit také

Prezidentské volby se samozřejmě konají i ve věznicích. Ve vazební káznici v Ilavě projevilo zájem o účast zhruba 23 procent obviněných a odsouzených, kteří mají právo volit. „Aktuálně máme v ústavu 720 klientů, z nich má právo volit 711. Bez práva volit jsou mladiství a cizinci. Zájem volit projevilo 166 klientů,“ vyčíslila referentka zařízení Martina Majsniarová.

Například odsouzenému Vladimírovi zbývá do propuštění ještě bezmála pět let. Volit chce proto, že očekává zlepšení života občanů na Slovensku i odsouzených. „Přivítal by snížení některých trestních sazeb,“ píše o něm TASR s tím, že je odsouzen za úvěrové podvody.