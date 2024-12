Špióny CIA v Rusku čekají bezesné noci. Trump může fungování rozvědky zcela rozvrátit

V posledních třech letech se americká zpravodajská služba soustředila na nábor Rusů nespokojených s režimem Vladimira Putina a jeho invazí na Ukrajinu. Pomocí sofistikovaných náborových videí apelovala na jejich vlastenectví a nabízela možnosti spolupráce s CIA jako formu odporu proti stávajícímu politickému režimu.

S nástupem Donalda Trumpa do funkce prezidenta však tito rekruti budou čelit nové realitě. Trump se v minulosti netajil snahou zlepšit vztahy s Ruskem a možná opět vyhledá spojenectví s Moskvou. Jeho navržená nominace na klíčovou pozici ředitele zpravodajských služeb, Tulsi Gabbard, navíc vyvolává obavy kvůli jejích předešlým prohlášením o "legitimních bezpečnostních obavách Ruska" v souvislosti s konfliktem na Ukrajině.

Tento potenciální politický posun by mohl mít dramatický dopad na osudy dvojitých agentů v Rusku. Podle historika Calder Waltona z Harvardovy Kennedyho školy mohou nastat bezesné noci nejen pro samotné agenty, ale i pro americké zpravodajské složky. „Trump bude mít právo požadovat jakékoliv zpravodajské informace, což může zásadně ovlivnit ochranu identity agentů,“ upozorňuje Walton.

Představitelé CIA i dalších západních zpravodajských služeb však potvrzují, že v posledních letech došlo k náboru několika klíčových osob v ruské elitě. Ředitel CIA William Burns v loňském roce označil tuto dobu za „neopakovatelnou příležitost“ k náboru agentů z řad ruských úředníků. Podobně šéf britské MI6 Richard Moore ve veřejném projevu přirovnal invazi na Ukrajinu k potlačení Pražského jara v roce 1968, kdy mnoho Rusů ztratilo důvěru ve svůj režim.

K náboru nových agentů pomáhají nejen finanční pobídky, ale i ideologická deziluze a osobní antipatie k Putinovu režimu. Řada zpravodajských zdrojů však upozorňuje na rizika spojená s tzv. „dvojitými hráči“, tedy ruskými operativci, kteří se tváří jako přeběhlíci, ale ve skutečnosti poskytují západním agenturám falešné informace.

Jedním z klíčových nástrojů CIA pro kontakt s potenciálními rekruty je aplikace Telegram, populární v Rusku. Prostřednictvím tohoto kanálu byla zveřejněna náborová videa inspirovaná ruskou kulturou, která vybízela k akci v duchu vlastenectví. Tato videa mohla rovněž sloužit jako psychologická hra s ruskými bezpečnostními složkami, jejichž paranoia by mohla ochromit jejich schopnost efektivně reagovat na skutečné hrozby.

Návrat Trumpa by mohl mít dalekosáhlé důsledky i pro spolupráci zpravodajských služeb v rámci aliance Five Eyes, kterou tvoří USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Během prvního Trumpova funkčního období se někteří spojenci zdráhali sdílet citlivé informace o Rusku z obavy, že by se mohly dostat do nesprávných rukou. Podle Waltona se stejné problémy mohou opakovat.

„Budoucnost těchto operací závisí na politické vůli nové administrativy. Pokud bude Trumpova politika vůvůči Rusku vstřícnější, může to zásadně oslabit schopnost CIA chránit své zdroje a zajistit bezpečnost svých operací,“ uzavírá Walton.