Starmer: Koalice ochotných se rozrůstá. Tlak na Rusko musí být maximální

Velká Británie hostí v sobotu další summit evropských lídrů k válce na Ukrajině. Tentokrát budou politici jednat na dálku. Britský premiér Keir Starmer chce řešit to, jakým způsobem by mělo být Rusko přinuceno k tomu, aby souhlasilo s příměřím a následně i mírovou dohodou, která by konflikt vyřešila natrvalo.