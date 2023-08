Stávka taxikářů v JAR se vymkla kontrole. Propukly násilnosti, zemřelo pět lidí

Princ Harry a jeho žena Meghan, bývalá herečka, koupili práva ke zfilmování bestselleru Meet me at the Lake (Potkáme se u jezera) spisovatelky Carley Fortune. Učinili tak prostřednictvím své firmy Archewell Productions, samotný snímek má v budoucnu mít v nabídce Netflix, s nímž hvězdný pár delší dobu spolupracuje.