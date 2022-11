Strategií Putina je válku na Ukrajině natáhnout, spojenci mu to musí překazit, tvrdí Estonsko

"Teď to vypadá, že Putinův strategický cíl, na který sází, je válku natáhnout. A my ji musíme ukončit dříve," řekl Reinsalu novinářům stanice v Bukurešti, kde jednají ministři zahraničí zemí NATO. "Ale ne tak, že budeme Ukrajinu nutit k pseudomírovým rozhovorům a ústupkům, ale že jí naopak poskytneme více těžkých zbraní včetně prostředků protivzdušné obrany, včetně raket dlouhého doletu, aniž bychom požadovali jakékoli politické záruky, včetně tanků," dodal.

Na otázku, zda vnímá tlak vyvíjený Západem na Ukrajinu, aby se vrátila k mírovým rozhovorům s Ruskem, odpověděl šéf estonské diplomacie záporně. "Ne, žádná oficiální vyjádření ze západních metropolí v tomto smyslu nebyla a doufám, že to tak i zůstane," řekl. Na jaře ale například ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že se francouzský prezident Emmanuel Macron snaží Putinovi pomoci zachovat si tvář za cenu ústupků ze strany Ukrajiny. Macron při své červnové návštěvě v Kyjevě řekl, že Západ Ukrajinu do kompromisů nutit nebude. Rusko-ukrajinská jednání o ukončení války na Ukrajině skončila na jaře, aniž by přinesla výsledky.

Západ by podle estonského ministra zahraničí měl pokračovat v izolování Ruska a pozorně naslouchat tomu, co říkají o válce s Ruskem ukrajinští lídři. "Zaprvé úplné osvobození celého ukrajinského území. Zadruhé odškodnění ze strany státu agresora všech způsobených ztrát. A zatřetí spravedlnost. Ti, co zodpovídají za tento akt agrese, musí stanout před tribunálem," dodal estonský ministr.

Reinsalu v pondělí společně se šesti dalšími ministry zahraničí z Pobaltí a Skandinávie navštívil Kyjev. V souvislosti s touto návštěvou řekl, že Evropská unie by měla zvýšit podporu Ukrajině, a namísto asi 0,2 procenta svého HDP vynakládat na vojenskou pomoc napadené zemi jedno procento.