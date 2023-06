Svět schválil přelomovou smlouvu o ochraně oceánů

Zítra se uskuteční vrcholné setkání mezi Němci a Číňany. Sbližování Pekingu a Berlína může vrazit klín do německo-amerických vztahů, zatímco Spojené státy jsou garantem německé bezpečnosti. Zapojení čínské strany do německé ekonomiky by Berlín bolelo o to víc v případě čínsko-amerického konfliktu o Tchaj-wan.