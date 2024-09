Talentovaný klavírista kritizoval před pěti sledujícími Rusko. Je po smrti

Talentovaný klavírista z moskevské Čajkovské konzervatoře zaplatil životem za politický aktivismus. Kušnir kritizoval Putinův režim už od samotného začátku agrese proti Ukrajině z února 2022. Rozšiřoval plakáty odmítající válku, podstupoval dlouhé a tvrdé hladovky. Do vězení ho dostaly čtyři rozmazaná videa na platformě YouTube, kde hovořil proti válce a měl pět sledujících.

Sám povzbuzoval lidi k hladovkám, aby požadovali Putinovo odstoupení. „Rozhazujte letáky, vylepujte letáky, pište obrovské plakáty, vyvěšujte je na lavičky, někde je nechte, vylepujte je na zdi budov,“ hlásal ve videích.

Ruské soudy ho poslaly do vězení v Birobidžanu na daleké Sibiři. „Nemohli jsme dát dohromady peníze, abychom mu poslali právníka – prostě jsme to nevěděli. Nepsali jsme mu dopisy na podporu – nevěděli jsme to. Neodrazovali jsme ho od toho, aby se obětoval – nevěděli jsme to. Byl sám. Pojďme mu po jeho smrti alespoň symbolicky říct: ‚Odpusť nám a odpočívej v pokoji‘,“ vylíčila opoziční politička Světlana Kaverzinová.

Kušnir zemřel 27. července v trestanecké kolonii poté co ho režim podle serveru RFE/RL odsoudil za „ospravedlňování terorismu“. Podlehl hladovce, kterou držel během svého uvěznění ve vyšetřovací vazbě. Při té poslední totiž přestal pít i tekutiny, což ho stálo život.

„Byl to zábavný, talentovaný génius, který vynikal v různých druzích umění, které ho zajímaly,“ popsala jeho kamarádka, rovněž klavíristka, Olga Škrygunová.