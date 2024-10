Trump bude mít seznam nepřátel, varovala Harrisová před jeho zvolením

"Za méně než 90 dní bude buď Donald Trump anebo já v Oválné pracovně," spustila Harrrisová podle CNN ve Washingtonu. Jak dopředu informovala stanice CNBC, úterní projev současné viceprezidentky byl její kampaní označován za závěrečný vzkaz voličům. Do termínu voleb včera zbýval přesně týden.

"Pokud bude zvolen, vstoupí Donald Trump prvního dne do úřadu se seznamem nepřátel. Když zvolíte mě, vstoupím tam se seznam priorit, které je potřeba udělat," slíbila kandidátka Demokratů, která mluvila zhruba 30 minut.

Pro vystoupení si zvolila místo, kde Trump promluvil ke svým příznivcům po minulých volbách a oni jen krátce poté zaútočili na Kapitol. Harrisová v té souvislosti vykreslila letošní prezidentské volby jako existenční volbu mezi svobodami, které ona hodlá chránit, a chaosem a rozdělováním společnosti, což jsou věci, které přisuzuje Trumpovi.

"Trump chce využít americkou armádu proti občanům, kteří s ním jednoduše nesouhlasí. Proti lidem, které označuje za vnitřní nepřátele. To není kandidát na prezidenta, který myslí na to, jak zlepšit váš život," zdůraznila politička. "To je někdo nestabilní, posedlý pomstou," podotkla.

Harrisová konstatovala, že americká demokracie nevyžaduje souhlas všech občanů ohledně všech témat. "To není americká cesta. Máme rádi dobrou debatu. To, že s námi někdo nesouhlasí, z něj nedělá vnitřního nepřítele. Ať jde o rodinu, sousedy, spolužáky či spolupracovníky," dodala.

Úterní program kandidátky Demokratů podle CNBC neměl obsahovat jen projev ve Washingtonu. Viceprezidentka se chystala poskytnout pět rozhovorů lokálním televizním stanicím, v nichž chtěla cílit na nerozhodnuté voliče v klíčových městech jako Detroit, Milwaukee, Philadelphia a Pittsburgh.

Americké prezidentské volby proběhnou v úterý 5. listopadu. Kampaň před nimi byla turbulentní, přičemž Harrisové se původně netýkala. Měl se totiž opakovat souboj Trumpa s Bidenem, který však odstoupil ve prospěch své nejbližší spolupracovnice. Situaci ovlivnil také neúspěšný atentát na Trumpa.