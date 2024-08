Trump je nebezpečím pro USA, tvrdí Biden. Harrisové chce pomoci získat klíčový stát

"Pozorně mě poslouchejte. Pokud vyhraje tyto volby, podívejte se, co se stane. Je to nebezpečné. Je skutečným nebezpečím pro americkou bezpečnost," prohlásil Biden na adresu Trumpa v předtočeném rozhovoru. Spojené státy se podle úřadujícího prezidenta nachází v bodě zlomu.

Biden se vrátil i k výkonu v debatě, který přispěl k jeho odstoupení z kandidatury. "Během té debaty jsem měl opravdu, ale opravdu špatný den, protože jsem byl nemocný, ale nemám žádné vážné zdravotní problémy," ujistil občany.

Prezident se hodlá zapojit do kampaně Kamaly Harrisové v Pensylvánii, která je jedním z klíčových tzv. swing states. Předvolební turné připravuje se zdejším guvernérem Joshem Shapirem. "Povedu kampaň i v dalších státech a udělám vše, co Kamala uzná za vhodné, abych jí co nejvíce pomohl," poznamenal.

V interview také zhodnotil výběr viceprezidentského kandidáta, jímž se stal guvernér Minnesoty Tim Walz. "Je to můj člověk, je opravdový, chytrý, znám ho už několik desetiletí. Myslím, že je to zatraceně dobrý tým," konstatoval.

Biden se nechal slyšet, že i jeho souboj s Trumpem by byl velmi těsný. Ukazovaly to prý interní průzkumy. "Stalo se to, že řada mých demokratických kolegů ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu si myslela, že jim ve volbách ublížím, a obával jsem se, že kdybych v klání zůstal, bylo by to téma, o kterém byste se mnou dělali rozhovory," dodal.