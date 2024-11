Trump klimatickým změnám nevěří. Jak jeho zvolení ovlivní snahy o zastavení změn počasí?

V době, kdy se světoví lídři scházejí na nejnovější klimatické konferenci OSN COP29, je Trumpovo vítězství vnímáno jako zásadní překážka pro snahy snižovat emise a podporovat financování ekologických projektů v rozvojových zemích.

Trump, známý svým skeptickým postojem ke klimatické krizi, se netají názorem, že podpora obnovitelných zdrojů energie je podvod. I přesto, že obnovitelné zdroje, jako větrná a solární energie, získaly v USA značnou podporu, Trumpova politika, která by upřednostňovala těžbu ropy a plynu, nemusí být tak účinná, jak by si přál.

I kdyby USA rychle odstoupily od Pařížské dohody, Trump zůstane vázán dalšími globálními úsilími v oblasti ochrany klimatu. Někteří jeho podporovatelé dokonce požadují, aby země zcela odstoupila od iniciativ OSN na ochranu klimatu. Usilují o to, aby nový prezident opustil Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu, která slouží jako základ pro kolektivní boj proti globálním klimatickým hrozbám.

Tento krok by měl dalekosáhlé důsledky, jelikož úmluva byla v roce 1992 téměř jednomyslně ratifikována americkým Senátem. Právní odborníci sice nejsou přesvědčeni o možnosti úplného odstoupení, ale jakákoli snaha USA se od této dohody odtrhnout by znamenala vážný úder pro princip multilaterální spolupráce.

Vedle mezinárodních kroků očekává se, že nová Trumpova administrativa podpoří masivní rozšíření těžby ropy a plynu v USA, zruší některé environmentální regulace a zavede vysoká cla na elektromobily a solární panely dovážené z Číny.

„Čeká nás přístup ‚vrtejte, vrtejte, vrtejte‘,“ prohlásil podle BBC Dan Eberhart, generální ředitel společnosti Canary LLC zaměřené na těžební služby. Podle něj se chystá zrychlení prodeje nájemních pozemků pro těžbu offshore, rozšiřování ropovodů a zvýšený výskyt hydraulického frakování na federálních pozemcích s cílem snížit energetické náklady pro spotřebitele.

Tato politika již ovlivnila trhy – ve středu poklesly akcie výrobců větrných turbín, neboť se objevily obavy, že Trump zruší plánované větrné farmy v pobřežních oblastech USA.

V dlouhodobém horizontu však není jasné, zda nový prezident skutečně zastaví růst obnovitelných zdrojů nebo vrátí čas k fosilním palivům. Trump totiž čelí odporu – a to i ve své vlastní straně.

Bidenův zákon na podporu inflace, který může směřovat až bilion dolarů do zelené energetiky, byl velmi přínosný pro republikánské oblasti. Podle jedné analýzy šlo až 85 % z těchto investic právě do okresů, které volily republikány.

Zpráva Mezinárodní energetické agentury navíc uvádí, že globální investice do čistých technologií v roce 2024 dvojnásobně převyšují investice do uhlí, ropy a plynu. Nová americká vláda si možná rozmyslí, zda omezit tento typ investic, a tím riskovat, že se přesunou do jiných, na změnu připravenějších zemí.

Klimatičtí lídři i přes Trumpovo vítězství stále věří, že přechod na zelenou energii nebude vykolejen novou administrativou. „Výsledek této volby bude považován za těžkou ránu pro globální klimatická opatření,“ uvedla Christiana Figueresová, bývalá vedoucí klimatického oddělení OSN.

„Nemůže však zastavit probíhající změny zaměřené na dekarbonizaci ekonomiky a dosažení cílů Pařížské dohody,“ dodala Figueresová.