Trump se prohlásil za vítěze voleb a nastínil, co čeká Ameriku pod jeho vedením

Trump se prohlásil za 47. prezidenta USA a sdělil, že bude bojovat za každého Američana „každým dnem a celým dechem“. „Je to neuvěřitelné hnutí, jaké ještě nikdo nikdy neviděl. V téhle zemi jsme ještě nic takového nezažili. Pomůžeme naší zemi, aby se uzdravila. Pomůžeme jí, spravíme hranice, všechno vyřešíme,“ uvedl.

„Bude to zlatá éra Ameriky,“ pokračoval za skandování svých příznivců. „Všichni budete šťastní a hrdí na to, jak jste volili. Řeknete si, že toto byl významný moment v mém životě, když jsem volil tyto lidi.“

Trump připomněl, že Republikánská strana bude „ovládat Senát“. „Opravdu, ten boj tvrdil, ale vítězství v Senátu je také neuvěřitelné. Bylo to ohromné sledovat, všechna ta vítězství. Nikdo to nečekal,“ dodal. „Také to vypadá, že si ponecháme Sněmovnu reprezentantů.“

Pokračoval k poděkování své rodině v čele s budoucí první dámou Melanií Trumpovou. „Ta má vlastně knižní bestseller, představte si to. Myslím, že vykonala skvělou práci, pomáhá lidem. A chci poděkovat celé rodině, skvělým dětem, protože jsou opravdu ohromné. Všichni si myslí, že jeho děti jsou báječné,“ zmínil.

Následně mu krátce poděkoval J. D. Vance, kterého si vybral za viceprezidenta. „Věděl jsem, že to byla dobrá volba. Budeme spolu mít skvělé čtyři roky. Bude to tak skvělé, máme potenciál, jsme nejlepší zemí na světě a zasadíme se o to, aby Amerika byla nejlepší, co kdy byla,“ pokračoval.

„Budeme muset otevřít otázku hranic a uzavřít hranice. Chceme, aby lidé přicházeli do naší země, ale musí přicházet legálním způsobem,“ upozornil.