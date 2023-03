Trump tvrdí, že ho v úterý zatknou. Vyzývá k protestům

Trumpovo tvrzení přišlo poté, co se v médiích objevila informace, že manhattanský státní zástupce Alvin Bragg konzultuje s úřady v New Yorku možné bezpečnostní aspekty scénáře, podle něhož by došlo k obžalobě Trumpa. List The New York Times předtím informoval, že exprezident by brzy mohl čelit obžalobě v případě údajných plateb za mlčenlivost dvou žen v období vrcholící kampaně před prezidentskou volbou roku 2016.

Trump dnes nespecifikoval, v jaké souvislosti zatčení očekává, rovněž neuvedl, zda pouze spekuloval na základě informací v médiích, nebo zda má pro svou předpověď i jiný zdroj. Hovořil pouze o "nelegálních únicích" informací z manhattanské prokuratury, kterou znovu označil za zkorumpovanou.

"Protestujte, vezměte si zpět naši zemi!" dodal na závěr svého příspěvku, v němž někteří američtí novináři viděli ozvěny rétoriky, která předcházela násilnostem v sídle Kongresu 6. ledna 2021.

Pokud by prokuratura skutečně obvinění proti Trumpovi vznesla, šlo by o první trestní stíhání některého z amerických exprezidentů. Pro Trumpa by zároveň nemuselo být poslední, neboť prezident z let 2017 až 2021 čelí vyšetřováním i v dalších kauzách, především kvůli své kampani po prohraných volbách roku 2020 a kvůli neochotě odevzdat po odchodu z Bílého domu citlivé vládní dokumenty.

Ve výše zmíněné kauze z roku 2016 jde o platby v celkové výši 280.000 dolarů (6,3 milionu Kč), které někdejší Trumpův osobní právník Michael Cohen prezentoval jako úplatky dvěma ženám za mlčenlivost o jejich románcích s Trumpem. Ten intimní styk s pornoherečkou Stormy Daniels a modelkou Karen McDougalovou popírá. Braggovo vyšetřování se netýká přímo tohoto aspektu, nýbrž otázky, zda tehdejší prezidentský kandidát spáchal zločin, když transakce nebyla nahlášena jako výdaj na volební kampaň. Právník Cohen byl později odsouzen za porušení pravidel financování politických kampaní a další zločiny.