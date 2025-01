Trump začal vyhrožovat Putinovi

Na své platformě Truth Social Trump uvedl, že Spojené státy mají možnost dosáhnout dohody snadnou nebo obtížnou cestou. Jeho prohlášení představuje další z řady kritických výroků na adresu Vladimira Putina, kterého tento týden obvinil z „ničení Ruska“ v souvislosti s invazí na Ukrajinu zahájenou v únoru 2022.

Trump na sociální síti napsal, že pokud se rychle nepodaří uzavřít dohodu, bude nucen uvalit vysoké daně, cla a sankce na veškeré ruské zboží vyvážené do USA a dalších zemí. Zároveň zdůraznil, že válka by se nikdy nerozpoutala, kdyby byl prezidentem on. Tento komentář odráží jeho dlouhodobé tvrzení, že má schopnost rychle ukončit konflikt, pokud by se vrátil do úřadu.

V úterý Trump také naznačil možnost zavedení dalších sankcí proti Rusku kvůli jeho pokračující agresi na Ukrajině. Přesto však neplní svůj opakovaný slib, že by konflikt ukončil do 24 hodin po svém případném návratu do Bílého domu.

Ve svém prohlášení zdůraznil, že nemá v úmyslu škodit Rusku jako takovému. „Mám rád ruský lid a vždy jsem měl velmi dobré vztahy s prezidentem Putinem,“ napsal Trump. Tyto výroky tak odrážejí jeho tradičně ambivalentní přístup, kdy na jednu stranu kritizuje Putina a na druhou stranu zdůrazňuje své osobní sympatie k Rusku a jeho obyvatelům.

Trumpova rétorika opět vyvolává smíšené reakce. Někteří jej obviňují z nepředvídatelného jednání, zatímco jiní oceňují jeho přímý tlak na Rusko. Bez ohledu na kontroverze však jeho prohlášení potvrzují, že situace na Ukrajině zůstává jedním z klíčových bodů mezinárodní politiky.