Trump zmátl Američany. Zvolte mě a příště už nebudete muset volit, řekl křesťanům

Trump v pátek předstoupil před účastníky akce ve West Palm Beach na Floridě, kterou pořádala konzervativní skupina Turning Point Action. V projevu se sám označil za křesťana a apeloval na to, aby věřící šli k volbám a dali hlas právě jemu, nikoliv jeho pravděpodobné soupeřce Kamale Harrisové.

"Křesťané, jděte k volbám, jen tentokrát. Ještě čtyři roky, víte co, spraví se to, bude to v pohodě, už nebudete muset volit, mojí krásní křesťané," řekl bývalý prezident. "Miluji vás křesťané. Jsem křesťan. Miluju vás, jděte k volbám, musíte. Za čtyři roky už nebudete muset znovu volit, spravíme to tak dobře, že nebudete muset volit," dodal.

Podle médií není zřejmé, co chtěl Trump přesně těmito slovy říct. Volební tým republikánského kandidáta na hlavu státu dosud na výzvy k vysvětlení výroků nereagoval. Demokraté nicméně opakovaně prohlašují, že představuje hrozbu pro americkou demokracii.

Trump také v pátek na své sociální síti Truth Social oznámil, že hodlá uspořádat v Butleru v Pensylvánii, kde před čtrnácti dny došlo k atentátu na jeho osobu, další shromáždění. "Vrátím se s velkým a krásným shromážděním na počest našeho milovaného hasičského hrdiny Coreyho a těch hrdinných patriotů, kteří před dvěma týdny utrpěli zranění. Jak krásný den to bude," poznamenal.

Exprezident Trump momentálně neví jistě, kdo bude jeho soupeřem v listopadových volbách prezidenta Spojených států amerických. Úřadující prezident Joe Biden totiž v neděli z boje o Bílý dům odstoupil ve prospěch viceprezidentky Kamaly Harrisové, která je nyní jasnou favoritkou na zisk nominace Demokratické strany.