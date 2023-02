Turecko-syrské pohraničí zasáhlo po dvou týdnech další silné zemětřesení

Dnešní příjezd amerického prezidenta Joea Bidena do Kyjeva se do poslední chvíle držel v tajnosti, uvádí stanice CNN. Biden odletěl prezidentským speciálem Air Force One z Andrewsovy základny pod rouškou tmy v neděli ve čtvrt na pět ráno místního času. Novináři, kteří s ním letěli, nemohli mít s sebou žádná zařízení. Bílý dům dokonce zveřejnil na dnešek harmonogram, podle něhož měl být prezident ve Washingtonu, povšiml si deník The New York Times.