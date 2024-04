Zatykač na Putina podporujete, na Netanjahua ne. Kreml obvinil USA z pokrytectví

ICC se sídlem v Haagu, který může obvinit jednotlivce z válečných zločinů či zločinů proti lidskosti a genocidy, vyšetřuje přeshraniční útok militantů palestinského hnutí Hamas ze 7. října 2023 a ničivé odvetné vojenské tažení Izraele v Pásmu Gazy ovládaném Hamasem. připomíná Reuters.

Mluvčí Bílého domu Karine Jeanová-Pierreová v pondělí uvedla, že Spojené státy nepodporují vyšetřování Izraele ze strany ICC a nevěří, že tento soud má k tomu pravomoc. Americký prezident Joe Biden však minulý rok uvedl, že rozhodnutí ICC vydat na Putina zatykač bylo oprávněné.

Rusko proto tvrdí, že zatykač na Putina je nesmyslným pokusem Západu pošpinit pověst Ruska, a popírá válečné zločiny na Ukrajině. Kyjev tvrdí, že Rusko se dopouští válečných zločinů na Ukrajině. Rusko naopak tvrdí, že Západ ignoruje zločiny ze strany Ukrajiny. Kyjev jejich páchání odmítá.

"Washington plně podporoval, ne-li podněcoval, vydání zatykače ICC na ruské vedení," uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marija Zacharovová v příspěvku na komunikační platformě Telegram.

"Americký politický systém však neuznává legitimitu této instituce ve vztahu k sobě a svým satelitům," řekla Zacharovová a dodala, že takový postoj je intelektuálně "absurdní". Kreml označil vydání zatykače na Putina za pobuřující a právně neplatné, protože Rusko není signatářem smlouvy, na jejímž základě vznikl ICC. Izrael není členem ICC, zatímco palestinská území byla do něj přijata jako členský stát v roce 2015.

Podle vyjádření analytika Ben Kaspita pro server Walla je Netanjahu vystaven "neobvyklému stresu", protože by na něj a další izraelské představitele mohl tribunál v Haagu vydávat zatykače, což by znamenalo výrazné zhoršení mezinárodního postavení Izraele. Vedení Izraele se podle něj snaží tlakem na administrativu amerického prezidenta Joea Bidena zabránit vydání zatykače.

Analytik izraelského deníku Haarec Amos Harel uvedl, že izraelská vláda předpokládá, že hlavní prokurátor ICC Karim Khan by mohl v nadcházejícím týdnu vydat zatykače na Netanjahua, izraelského ministra obrany Joava Galanta a náčelníka generálního štábu izraelské armády Herciho Haleviho. Podle Harela se Spojené státy zapojily do snahy blokovat vydání zatykače.

Netanjahu v pátek uvedl, že jakékoliv rozhodnutí ICC, který vyšetřuje teroristický útok Hamásu na Izrael z loňského 7. října a izraelskou ofenzivu v Pásmu Gazy, neovlivní postup Izraele, ale představovalo by nebezpečný precedens. Podle něj by to ohrozilo vojáky a představitele každé demokracie, která bojuje proti terorismu a agresi.

Palestinská autonomie s centrem v Ramalláhu na Západním břehu Jordánu se k ICC připojila v roce 2015. V únoru 2021 senát soudců ICC rozhodl, že tribunál může soudit případné válečné zločiny spáchané na palestinských územích. Tím se otevřela cesta k vyšetřování možných zločinů Izraelců a Palestinců v Pásmu Gazy, na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě. Izrael a Spojené státy tento krok ICC kritizovaly.

Proti izraelskému premiérovi se přitom bouří i opoziční politici. Lídr izraelské opozice Jair Lapid vyzval ministry vlády národní jednoty Bennyho Gance a Gadiho Eizenkota, aby pomohli sesadit vládu premiéra Benjamina Netanjahua.

Podle informací zveřejněných deníkem The Times of Israel Lapid uvedl, že "Ganc by mohl být premiérem a není občana, který by nepřivítal Eizenkota jako ministra obrany".

Kromě toho Lapid kritizoval Netanjahuovu vládu, že dovedla Izrael k úplné ztrátě schopnosti odradit nepřítele od války, což dokládá i nedělní bezprecedentní dronový a raketový útok ze strany Íránu. Ostře kritizoval Netanjahuovu vládu i za "židovské teroristické násilí" vůči Palestincům na Západním břehu, které se za jeho vlády vymklo zpod kontroly.