Před 20 lety se EU masivně rozšířila. Michel naznačil, kdy dojde k dalšímu přijímání států

Steinmeier upozornil na současné výzvy, kterým čelí Evropa, zejména s ohledem na ruský útok na Ukrajinu. Podle něj se jedná o útok na mírové soužití demokratických zemí v Evropě. Zdůraznil důležitost bránění sjednocené Evropy a varoval před považováním dosaženého za nezpochybnitelné.

Prezident Steinmeier také podotkl, že hodnota evropské integrace se v dobách klidu může zdát příliš samozřejmá, ale je třeba si uvědomit, co vše již bylo dosaženo a co je ohroženo. V této souvislosti zmínil otázku přijetí společné evropské měny v ČR. Uvedl, že rozhodnutí o vstupu do eurozóny je stále otevřené a že Česko bude vítáno, pokud se rozhodne euro přijmout.

Oslavy dvacátého výročí rozšíření EU o deset nových členů z roku 2004 oživují diskusi o budoucím rozšíření Unie. Předseda Evropské rady Charles Michel to zdůraznil v pondělí v Bruselu během setkání s novináři ze zemí, které se připojily k EU před 20 lety.

Podle Michela ruská válka na Ukrajině poskytuje silný impulz pro další rozšíření EU. Nicméně zdůraznil, že jak kandidátské země, tak samotná Unie musí být dobře připraveny.

Michel naznačil, že možným termínem budoucího rozšíření může být rok 2030. Bez přijetí nových členů v roce 2004 by byla EU pouze seskupením 15 států, což by ji činilo slabším hráčem v mezinárodním kontextu. Podle Michela by země střední, východní a jižní Evropy bez členství v EU měly potíže čelit ruskému vlivu.

Michel zdůraznil výhody členství v EU, jako jsou ekonomické přínosy, mobilita a zemědělství. Podle něj se Evropa opět potýká s chaosem, a proto se musí sjednocovat, včetně zemí západního Balkánu a východní Evropy. Lídři EU posílají silné signály kandidátským zemím, aby hovořili o rozšíření i o vnitřních reformách.

Michel uznal dělení na staré a nové členské země, ale tvrdí, že toto dělení cítil více před deseti lety. Je důležité, aby všichni členové EU byli respektováni a důvěřovali si navzájem. Noví členové od roku 2004 ukázali pokrok a aktivně formují politiku EU.