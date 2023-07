Turecký parlament projedná vstup Švédska do NATO v říjnu, řekl šéf diplomacie

Od Švédska Fidan očekává další kroky, které by vyšly vstříc tureckým požadavkům ohledně potírání organizací, které Ankara považuje za teroristické.

"Učiníme naše konečné rozhodnutí v okamžiku, kdy parlament znovu otevře v říjnu," řekl Fidan.

Krátce před začátkem summitu NATO ve Vilniusu, který se uskutečnil v polovině července, Erdogan slíbil, že předloží švédskou žádost do parlamentu "co nejdříve", aniž by však uvedl konkrétní datum. O slibu informoval po jednání, kterého se zúčastnil i švédský premiér Ulf Kristersson a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Slib byl považován za průlom v jednáních mezi Ankarou a Stockholmem, které trvají více než rok.

Fidan dále řekl, že Stockholm již udělal řadu kroků, které vyšly vstříc Ankaře, od Švédska však očekává další opatření v boji proti skupinám, které Ankara považuje za teroristické. Jedná se o některé kurdské skupiny, jako je Strana kurdských pracujících (PKK) či milice YPG.

Ministr spravedlnosti Yilmaz Tunç dnes znovu zopakoval, že Švédsko schvaluje jen málo tureckých žádostí o vydání lidí, o kterých se Ankara domnívá, že pomáhají teroristickým organizacím, či jsou jejich členy. Podle něj Turecko podalo do Švédska v uplynulých letech 28 žádostí o extradici, z nichž 22 švédské úřady zamítly. Vláda ve Stockholmu však tvrdí, že o vydání do zahraničí rozhodují především soudy.

Fidan uvedl, že poslední slovo o ratifikaci budou mít zákonodárci. Zástupci nacionalistických stran v parlamentu, které po květnových volbách posílily, po Erdoganově slibu ve Vilniusu uvedli, že nepovažují švédské snahy o potírání teroristických organizací za dostatečné. Tvrdí, že příznivci skupin, jako je PKK, mohou ve Švédsku pořádat demonstrace či peněžní sbírky. Lídr největší opoziční Republikánské lidové strany (CHP) Kemal Kiliçdaroglu kritizoval Erdoganův názorový obrat ve Vilniusu i pálení koránu ve Stockholmu.

Švédsko tvrdí, že plní závazky obsažené v memorandu, které podepsalo s Tureckem v červnu loňského roku. Stockholm podal v důsledku ruské invaze na Ukrajině žádost o vstup do aliance společně s Finskem, jehož žádost Ankara nejdříve také blokovala. Erdogan se nakonec rozhodl předložit finskou žádost do parlamentu v březnu tohoto roku a země se v dubnu stala 31. členským státem vojenského paktu.