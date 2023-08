Ukrajina chce bojkotovat olympijské hry v Paříži, pokud se zúčastní Rusko a Bělorusko

"Ukrajina je odhodlaná. Byla vytvořena mocná mezinárodní koalice pro spravedlivý sport, zahrnující 35 států. Jsme připraveni společně bojkotovat olympijské hry v Paříži, pokud bude Ruské federaci a Bělorusku umožněno se soutěže zúčastnit," napsal na telegramu.

"Očekáváme, že Mezinárodní olympijský výbor (MOV) učiní správné rozhodnutí a rezolutně odvolá agresora z olympiády," dodal Shmyhal s tím, že Rusko zabilo 340 ukrajinských sportovců a trenérů a zničilo nebo poškodilo 343 sportovních zařízení během války.

Ruský ministr sportu Oleg Matycin označil na jaře výzvu 35 zemí k vyloučení Ruska a Běloruska kvůli invazi na Ukrajinu z olympijských her v roce 2024 za nepřijatelný. Podle návrhu MOV by Rusové a Bělorusové mohli v Paříži startovat jako neutrální atleti. Jejich návrat do soutěží zdůvodnil prohlášením Organizace spojených národů, která vyloučení Rusů a Bělorusů označila za diskriminaci.

Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach už na jaře při návštěvě mistrovství světa ve sjezdovém lyžování hájil záměr dostat na olympijské hry 2024 v Paříži sportovce z Ruska a Běloruska, proti kterému se v Evropě i v dalších zemích zvedla velká vlna nevole.

Argumentoval tím, že sport musí respektovat lidská práva všech sportovců. Odmítl, že by se MOV kvůli svému přístupu ocitl na "špatné straně historie". Krátce po ruské invazi na Ukrajinu, která začala takřka před rokem, ale drtivá většina mezinárodních sportovních organizací vyloučila ze svých soutěží sportovce z Ruska i jeho spojence Běloruska.

Tehdy to doporučoval i MOV a sankce platí dosud. Vedení světového olympismu ale nedávno uvedlo, že uvažuje o tom, že by na OH připustil start neutrálních sportovců z Ruska a Běloruska, kteří se vymezí proti válce na Ukrajině.

Bach už dříve vyzval Ukrajinu, aby upustila od výzev k bojkotu. Zatím nenaznačil, že by pod tlakem měnil postoj. A nemyslí si, že by na plánech MOV bylo něco špatného. "Historie ukáže, kdo dělá víc pro mír. Jestli ti, kteří se snaží držet cesty otevřené, komunikovat, nebo ti, kteří chtějí izolovat a rozdělovat," uvedl.