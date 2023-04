Ukrajina chce přesvědčit Polsko, aby obnovilo tranzit obilí

Obilí z Ukrajiny, které se po začátku ruské invaze kvůli zablokovaným černomořským přístavům začalo převážet pozemní cestou přes Polsko a další země, zaplavilo trhy těchto tranzitních zemí. Mělo přitom pokračovat do zemí v Africe a na Blízkém východě, které jsou ohroženy nedostatkem potravin. Ukrajina je jedním z největších světových vývozců obilí.

Polští zemědělci od loňského léta upozorňovali, že produkce z Ukrajiny sráží cenu, a oni tak nejsou schopni konkurovat. Varšava v sobotu oznámila, že zakazuje dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny a podobné opatření poté udělala Budapešť. Mluvčí Evropské komise (EK) následně uvedla, že jednostranné kroky týkající se obchodu podnikané jednotlivými členskými státy Evropské unie jsou nepřijatelné.

"Prvním krokem by podle našeho názoru mělo být otevření tranzitu, protože je to poměrně důležité a je to věc, která by měla být bezpodmínečně provedena. Poté se budeme bavit o dalších věcech," uvedl dnes Solskyj s tím, že ve středu chtějí Ukrajinci jednat s Rumunskem a ve čtvrtek se Slovenskem.

"Vše, co překročilo polskou hranici (z Ukrajiny) a šlo do polských společností nebo podniků nebo bylo přes Polsko převáženo do jiných zemí EU či přes přístavy do jiných částí světa - to je asi deset procent všeho (potravinářského zboží), co Ukrajina vyvezla," uvedl ministr podle agentury Ukrinform. Dodávky do Maďarska podle něj představují zhruba šest procent vývozu.

Slovenský ministr zemědělství Samuel Vlčan po jednání s kolegy z Visegrádské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a z Bulharska a Rumunska minulý týden uvedl, že šest zemí Evropské unie včetně Česka žádá vytvoření evropského nástroje na výkup levného ukrajinského obilí, požadují také zavedení celních kvót na dovoz ukrajinských zemědělských produktů na unijní trh.

Slovensko před několika dny zakázalo zpracovávat naskladněné ukrajinské obilí, toto zboží a z něj vyrobená mouka nesmí ani na trh. V kontrolovaném obilí byl potvrzen výskyt pesticidu, který není v EU povolen a který má negativní vliv na lidské zdraví. Ohledně dovozu zemědělských a jiných produktů z Ukrajiny má dnes na Slovensku jednat z podnětu slovenského premiéra Eduarda Hegera komise.