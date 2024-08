Ukrajina chce přimět Rusko, aby ukončilo válku. Zelenskyj má plán

"Hlavním cílem tohoto plánu je přimět Rusko, aby ukončilo válku, a zajistit, že to bude spravedlivé pro Ukrajinu," uvedl Zelenskyj na tiskové konferenci v Kyjevě. Dodal, že součástí plánu je i aktuální přeshraniční vpád ukrajinských sil do ruské Kurské oblasti. Plán však zahrnuje i další kroky na ekonomické a diplomatické úrovni.

Zelenskyj blíže neupřesnil další detaily plánu, ale zmínil, že o něm bude diskutovat s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a bývalým prezidentem Donaldem Trumpem.

Prezident Zelenskyj také uvedl, že doufá, že v září odcestuje do Spojených států, kde se zúčastní zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, a plánuje setkání s Bidenem.

Ruský prezident Vladimir Putin opakovaně prohlásil, že jakákoli dohoda musí zahrnovat uznání "nové reality," což znamená, že Ukrajina přenechá Rusku čtyři oblasti anektované na podzim 2022, včetně Krymu.

Ukrajina nyní tvrdí, že má pod kontrolou více než 1200 čtverečních kilometrů Kurské oblasti na západě Ruska. Podle Zelenského po tomto ukrajinském vpádu do Ruska poklesl počet zemí, které vyzývají Kyjev k uzavření kompromisu s Moskvou.

"S Putinem nelze dosáhnout žádného kompromisu. V současnosti by byl dialog prázdný a nesmyslný, protože nechce válku ukončit diplomaticky," uvedl v úterý Zelenskyj.



Zelenskyj už dříve vyzval spojence, aby ukrajinské armádě umožnili používat darované rakety k zásahům cílů i hluboko na území Ruska. Tvrdí, že jedině útoky zbraněmi dlouhého dosahu mohou zastavit Rusko. Uvedl to server Business Standard.

"Ukrajinu od zastavení postupu ruské armády na frontě dělí jen jedno rozhodnutí, které očekáváme od našich partnerů: rozhodnutí o zbraních dlouhého dosahu," uvedl Zelenskyj v projevu před ukrajinskými velvyslanci.

Zelenskyj zmínil například britské střely s plochou dráhou letu Storm Shadow a americké rakety ATACMS. Německo se zatím zdráhá poskytnout Ukrajině řízené rakety TAURUS kvůli obavám z možného vyvolání konfrontace mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem.

Prezident také poskytl velvyslancům aktuální informace o postupu ukrajinské ofenzívy v ruské Kurské oblasti, kde pozemní operace s podporou tanků probíhá od 6. srpna. Podle něj ukrajinské síly již dobyly 1250 čtverečních kilometrů území a 92 obcí.

Zelenskyj uvedl, že tento vpád do ruského pohraničí splňuje cíle Ukrajiny, které zahrnují roztažení ruských jednotek na východní frontě, vytvoření nárazníkové zóny a přiblížení konce války za „spravedlivých podmínek“.

Prezident tvrdí, že zpoždění rozhodnutí o povolení používat západní zbraně na území Ruska podporuje ruskou ofenzívu ve východoukrajinské Doněcké oblasti. Podle něj by nebylo nutné vniknout do Kurské oblasti, pokud by Ukrajina mohla použít tyto zbraně k ochraně svých občanů v pohraničních oblastech.

"Naivní, iluzorní koncepce červených čar ve vztahu k Rusku, která dominovala v přístupu k válce ze strany některých partnerů, se v těchto dnech rozpadla někde u Sudži," uvedl Zelenskyj s odkazem na město v ruském pohraničí, které momentálně kontrolují Ukrajinci.

Ukrajinské jednotky mohou používat britské zbraně při operacích na ruském území, oznámilo ve čtvrtek britské ministerstvo obrany. Omezení na používání raket dlouhého doletu Storm Shadow však nadále platí, uvedla agentura Reuters.

Mluvčí britského ministerstva obrany uvedl, že Ukrajina má právo na sebeobranu proti nezákonným útokům Ruska, což zahrnuje i operace uvnitř Ruska. Dodal, že britské vybavení musí být používáno v souladu s mezinárodním právem.

Kyjev tedy může využívat britské tanky, protitankové střely a další vojenské vybavení na ruském území. Rakety Storm Shadow se však mohou používat pouze na území Ukrajiny.

Podle britského zdroje pro Reuters ukrajinské jednotky pravděpodobně již použily britské tanky Challenger 2 na ruském území. Ministerstvo obrany Spojeného království se k tomu odmítlo vyjádřit.

Rusko varovalo, že bude reagovat, pokud Spojené království dovolí Ukrajině zaútočit na Rusko britskými zbraněmi.