Peskov pro novináře prohlásil, že pokud se tato letadla objeví, jejich počet se bude postupně snižovat, protože budou sestřelena a zničena. Podle něj dodávky F-16 významně neovlivní vývoj situace na frontě.

Ukrajinská armáda, která se brání ruské invazi, se musí spoléhat na malou flotilu stíhaček z dob Sovětského svazu. Kyjev proto dlouhodobě žádá západní spojence o stíhačky F-16, které považuje za klíčové pro posílení svých vzdušných sil.

Několik zemí NATO Ukrajině přislíbilo dodání různých počtů těchto stíhaček. Ukrajinští piloti již několik měsíců podstupují výcvik k jejich ovládání.

Ve středu litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis a nejmenovaný americký představitel podle agentury Reuters potvrdili, že Ukrajina již obdržela první várku těchto amerických stíhaček.

Analytici však uvádějí, že samotné stíhačky F-16 pravděpodobně nebudou znamenat rozhodující zlom ve válce na Ukrajině, která začala ruskou invazí v únoru 2022.

Stíhačka F-16, známá také jako Fighting Falcon, je jedním z nejuznávanějších a nejrozšířenějších bojových letadel na světě. Vyvinuta americkou společností General Dynamics (nyní Lockheed Martin) v 70. letech se rychle stala ikonou moderního letectva a získala si pověst výkonného a univerzálního letadla schopného plnit širokou škálu úkolů.

První let F-16 se uskutečnil v roce 1974 a v roce 1978 bylo letadlo přijato do služby amerického letectva. Od té doby bylo vyrobeno více než 4 600 kusů stíhaček a exportováno do více než 25 zemí po celém světě. Díky své všestrannosti a výkonným schopnostem se F-16 stala základním stíhacím letadlem mnoha vzdušných sil.