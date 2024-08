Ukrajina ztratila první ze stíhaček F-16, píše prestižní deník

K nehodě sice mělo dojít v pondělí během masivního ruského ostřelování, ale podle deníku nebyla stíhačka sestřelena. "Nehoda byla nejspíše následkem chyby pilota," napsal list. Ukrajinské armádní letectvo se k incidentu nevyjádřilo, není tak znám ani osud pilota.

Podle informací Wall Street Journalu došlo k nasazení stíhaček F-16 do boje až v tomto týdnu. Ztráta prvního letounu tak přišla velmi rychle.

O dodání letounů před několika týdny informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, když při příležitosti Dne vzdušných sil na neupřesněné letecké základně předvedl novinářům dvě letadla, která Kyjev získal od zahraničních partnerů.

"Často jsme slýchali, že je to nemožné... Teď je to skutečnost. Skutečnost na našem nebi. F-16 jsou na Ukrajině. Podařilo se nám to," řekl Zelenskyj. "Jsem hrdý na naše piloty, kteří tato letadla ovládají a již je začali používat," dodal. Zároveň uvedl, že počet letadel, která již dorazila, ani počet pilotů, kteří již byli vyškoleni, není dostatečný.

Ukrajinský prezident neuvedl konkrétní počet dodaných stíhaček. Podle týdeníku The Economist dostala Ukrajina zatím deset stíhaček F-16. Další stroje, které slíbily dodat Dánsko, Nizozemsko a další země, dorazí postupně v roce 2025. Celkem obdrží ukrajinské ozbrojené síly 79 letadel F-16.

Podle amerických médií pochází výzbroj a vybavení stíhaček z USA. Ukrajinští vojenští experti předpokládají, že F-16 nebudou nasazeny do přímých bojů s ruskými stroji na frontové linii, protože Rusko tam má hustou síť protiletadlové obrany. Ruská armáda se navíc pravděpodobně pokusí zničit F-16 ještě na ukrajinských základnách.