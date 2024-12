Ukrajinci evakuují Pokrovsk. Generál kvůli ruskému úspěchu přišel o místo

"Zachraňte sebe i své blízké. Evakuujte se z oblasti," vyzvala místní vojenská správa na facebooku s tím, že pobyt ve městě, které mělo před válkou přes 60 tisíc obyvatel, je stále nebezpečnější.

Podle úřadů v obci přibývá domů poškozených útoky ruských vojáků. K poslednímu útoku na východní část Pokrovsku došlo krátce před půlnocí ze soboty na neděli. Následný požár domu se obešel bez obětí.

Ukrajinci v těchto dnech vyměnili velitele východní doněcké skupiny vojsk v reakci na ruský postup v oblasti. Generála Oleksandra Lutsenka střídá generál Oleksandr Tarnavskij, uvedla americká zpravodajská stanice CNN s odvoláním na ukrajinské činitele.

Personální změna přichází poté, co Lutsenko čelil kritice za to, že nedokázal zastavit ruský postup. Ruské jednotky byly spatřeny pouhé tři kilometry od města, vyplývá z informací od mapovací služby DeepState.

Pád Pokrovsku by podle CNN představoval největší bojové zklamání pro Ukrajinu za několik měsíců. Ztráta města by byla nepříjemná i s ohledem na nejistotu, která panuje ohledně blížícího se návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. Panují totiž obavy, že Trump omezí americkou vojenskou pomoc pro Kyjev.