Podle ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) byl Kirillov obviněn z použití zakázaných chemických zbraní během války na Ukrajině. SBU tvrdí, že ruské síly použily chemické zbraně téměř 5 000krát, přičemž Kirillov měl za toto nasazení odpovědnost.

Mnoho ukrajinských vojáků bylo během konfliktu hospitalizováno kvůli chemickým otravám a někteří podlehli následkům, uvedl server BBC.

Kirillov čelil i mezinárodním sankcím. Velká Británie na něj uvalila zákaz vstupu a zmrazila jeho majetek, také ho obvinila z nasazení toxických látek, jako byl chlorpikrin, na bojišti. Kanadské a novozélandské úřady britský příklad následovaly.

Ukrajinské zdroje, včetně listu Kyiv Independent, tvrdí, že za atentátem stojí právě ukrajinská bezpečnostní služba. Podle těchto zpráv byl Kirillov označen za „legitimní cíl“ kvůli svému zapojení do válečných zločinů a použití chemických zbraní proti ukrajinským vojákům. Výbuch byl pečlivě naplánován a zařízení obsahovalo přibližně 300 gramů výbušné látky.

Kromě chemických útoků byl Kirillov známý šířením nepravdivých obvinění, včetně tvrzení, že Ukrajina vyvíjí tzv. „špinavou bombu“ nebo že Spojené státy poskytují Ukrajině biologické zbraně. Tato tvrzení nikdy nebyla doložena důkazy.

Pulitzerovou cenou oceněná historička a novinářka Anne Applebaumová v rozhovoru pro program BBC Radio 4 Today zdůraznila, že vražda generálporučíka Igora Kirillova mohla být inscenována jako forma samozvané spravedlnosti.

Podle ní je časování této události nápadné, zvláště když den před atentátem ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) obvinila Kirillova z použití chemických zbraní na Ukrajině.

Applebaumová připustila, že nemá důkazy, které by spojovaly vraždu přímo s Ukrajinci nebo jinou konkrétní stranou. Nicméně poukázala na to, že motiv k útoku by mohly mít právě Ukrajina nebo jejich spojenci uvnitř Ruska, včetně ruských občanů, kteří údajně spolupracují s Ukrajinci.