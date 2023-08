Moskva tyto dva regiony oficiálně uznala za nezávislé republiky v roce 2008, kdy byl Medveděv ruským prezidentem. Většina členských zemí OSN je však považuje za gruzínská území okupovaná Ruskem.

Rusko je podle Medveděva v současnosti připraveno řešit situaci prostřednictvím rozhovorů v souladu s Chartou OSN. Moskva však nebude váhat v případě, že ruské obavy začnou mít reálné obrysy.

"V Abcházii a Jižní Osetii je myšlenka připojení k Rusku stále populární. Může být plně realizována, pokud k tomu vzniknou pádné důvody," prohlásil Medveděv.

Místopředseda Rady bezpečnosti RF připomněl napjatou situaci v blízkosti hranic Ruska i na Ukrajině, jakož i rozhovory o možném přijetí Gruzie do NATO. Moskva by podle něj regiony mohla připojit, pokud by Gruzie podnikla kroky směrem ke vstupu do Aliance.

Abcházie i Jižní Osetie vyjádřily záměr osamostatnit se již v roce 1991, kdy Gruzie vyhlásila nezávislost na bývalém SSSR. To vedlo k ozbrojenému konfliktu mezi separatisty a novou gruzínskou vládou. Moskva se rozhodla podpořit odštípenecké regiony, čímž se napětí mezi Gruzií a postsovětským Ruskem zvýšilo.

Gruzínská armáda v roce 2008 spustila ofenzívu s cílem dostat Abcházii a Jižní Osetii pod svou kontrolu. Následovala krátká válka s Ruskem, které gruzínské jednotky vytlačilo.

Dne 26. srpna 2008 Medveděv podepsal výnosy, kterými uznal nezávislost gruzínských regionů Abcházie a Jižní Osetii. Gruzie to označilo za anexe svého území a nezávislost obou regionů neuznala ani většina členských zemí OSN.