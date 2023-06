Ukrajinští piloti vídají své kolegy umírat. I proto si přejí americké F-16

Americká stanice CNN zveřejnila rozhovor s ukrajinským pilotem Oleksijem. Ten létá se starými stroji Su-25 ještě sovětské výroby. Nedokážou se rovnat moderním ruským stíhačkám Su-35, které mají ve výbavě pokročilé radary a rakety dlouhého doletu. „Kvůli těmto stíhačkám ztrácíme mnoho letadel. V boji jsme ztratili velitele a jeho návodčího. Oba jsou hrdinové Ukrajiny,“ vylíčil pilot, mezi kolegy známý pod přezdívkou Pumba.

Přes všechno psychické vypětí, které během války zažil, stále vzdoruje nepříteli. Je jedním z několika desítek pilotů, kteří rok a půl po začátku války létají pro ukrajinské letectvo. „Když vidíte výbuch svého kolegy před očima, v reálném čase, je to šok. Největší bitva je se sebou samým, protože musíte najít nějakou sílu, nějakou sílu ve své duši, jak se vám podaří znovu vzlétnout,“ popisuje Pumba.

Význam role útočných letců podle CNN se začátkem protiofenzívy roste. „Hlavním účelem tohoto letadla je podporovat naše pozemní síly na frontě. V těchto dnech je to náš hlavní úkol,“ řekl pilot. Po dokončení mise pilotům prý pozemní bojovníci posílají děkovné zprávy. „Myslím, že tím zvyšujeme morálku našich pozemních sil.“

Ačkoliv má zásadní problémy s ukrajinskou protileteckou obranou, tak si Rusko drží svou leteckou převahu. Ukrajinci pro boj s Rusy obdrželi 45 letounů Su-25 a Mig-29 od spojeneckých zemí. „Západní země by mohly pomoci tím, že by Ukrajině poskytly vytoužené letouny F-16,“ poznamenal jiný pilot s přezdívkou Juice, jehož CNN oslovila také.

CNN popsala, že americká stíhačka F-16 má schopnost doplňování paliva ve vzduchu a je kompatibilní s většinou zbraní Severoatlantické aliance. Poprvé se začala vyrábět v 80. letech, po řadě modernizací je ale pokročilejší a univerzálnější než všechny proudové letouny, které nyní ukrajinské letectvo ve své výbavě má.

„Naše protiofenzíva by mohla být mnohem účinnější a pro naše lidi na zemi mnohem bezpečnější. Domnívám se, že by to mohlo skutečně změnit pravidla hry pro protiofenzívu i pro celou válku, protože F-16 jsou schopny udělat spoustu zásadní práce pro naše síly, pro náš odpor,“ vysvětluje Juice.

Letci se snaží manévrovat tak, aby se vyhnuli protiletecké obraně nepřítele, vždy to v nich ale vyvolává obrovský strach. „Vymezujeme si okna pro napadání cílů v době, kdy je riziko nejmenší, a skutečně to funguje. Ale nezaručuje to naši bezpečnost, protože Rusko se také snaží učit a také mění svou taktiku,“ pokračuje Juice.

Nemohou využít ani plný potenciál raket HARM, které jim dodaly západní země. Ukrajina podle Juice může využít pouze čtvrtinu potenciálu těchto raket. „Stejné střely na F-16 by byly mnohem účinnější,“ doplnil.

Podle CNN mají požadavky ukrajinských pilotů odezvu na nejvyšších místech v Kyjevě. Ministr obrany Oleksij Reznikov i prezident Volodymyr Zelenskyj vnímají pořízení letounů F-16 jako prioritu.

Západní země v čele se Spojenými státy ale odporují. Mohlo by dojít k závažné eskalaci vztahů s Moskvou. Mezi Západem a Ruskem panuje velké napětí a každý krok může vést až k jaderné eskalaci, kterou ruský prezident Vladimir Putin nově i se svým běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem opakovaně hrozí.

USA nedávno potvrdily, že ukrajinské piloty na letounech budou cvičit. Velká Británie společně s Dánskem naléhá, aby jich bylo více. Konkrétně Dánové včera upozornili na prodloužení působnosti těchto stíhaček o tři roky, původně měly být vyřazeny příští rok. Podle agentury Reuters je k tomu vedou obavy z ruské agrese. Už v březnu stanice NBC informovala o příjezdu dvou ukrajinských pilotů do USA kvůli výcviku.